Harry a Meghan spolu končí? Sestra vévodkyně promluvila o jejich rozvodu

Jejich otevřená zpověď šokovala celý svět, pořádně však rozzuřila hlavně sestru Meghan, Samanthu. Podle ní je totiž vévodkyně lhářka, jejíž lži už podle Samanthy musel prokouknout i sám Harry. A ten možná již brzy začne jednat…

V rozhovoru Meghan a Harryho s moderátorkou Oprah padala hodně ostrá slova. Kromě toho, že vévodkyně poukázala na údajný rasismus v britské královské rodině, se také rozpovídala o své polorodé sestře Samanthě. Řekla, že si jsou velmi cizí a že se mnoho let neviděly. Podle Samanthy však jde o holou lež. Ta teď nenechala na Meghan nit suchou.

Blíží se rozvod Harryho a Meghan?

Samantha tvrdí, že její sestra lže. A podle ní si musel lží už dávnou všimnout i sám princ Harry. Jak píše server Page Six, Harry by vzhledem k tomu, nakolik se Meghan již podařilo poškodit jeho rodinu, mohl přemýšlet o rozvodu. „Možná už sám sobě pokládá tu otázku. Musí si ji pokládat, má mozek. Není mu dvanáct let,” řekla Samantha na adresu prince. „Musí si říkat: ,Bože, všechno, co jsi mi řekla, byla lež.’,” dodala ještě polorodá sestra Meghan.

„To manželství skončí rozvodem, pokud se nějak nedohodnout a nezačnou pracovat na tom, aby byli upřímní, uměli se omlouvat a aby znovu našli cestu k těm, které během posledních dvou let pošpinili,” píše ještě Page Six s odkazem na Samanthu Markle.

Obrovská rána pro britskou královskou rodinu

Na čí straně je pravda, nelze se stoprocentní jistotou říci. Vypadá to ale, že Samantha je plně odhodlaná jméno své sestry pořádně očernit. „Rozhodně vidím narcistickou poruchu osobnosti. Nesnažím se jí diagnostikovat. Měla by navštívit lékaře,” řekla plně upřímně Samantha podle Page Six v australské radiové show. „Je mi líto Harryho. Odtrhla ho od jeho rodiny, přátel a života, jaký znal,” pokračovala. „Připomíná mi jednu z těch obětí únosu, která nakonec začne věřit tomu, že byl její život skutečně hrozný, a zamiluje se do svého únosce,” nešetřila Samantha drsnými slovy.

Samantha zároveň tvrdí, že podle ní nebylo nic, co v posledních letech Meghan udělala, upřímné. Škoda, jakou způsobila Meghan dle své sestry královské rodině, je prý masivní. Možná právě i proto se Samantha rozhodla vydat svou vlastní knihu s názvem Deník princezniny ctižádostivé sestry. Dílo dokonce rozdělila do dvou částí. Spousta lidí však Samanthu obviňuje z toho, že se na situaci, ve které se její sestra nachází, jen snaží vydělat…