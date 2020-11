Tajné stěhování Harryho a Meghan: Kdo místo nich žije v sídle Frogmore Cottage?

Když se princ Harry a vévodkyně Meghan rozhodli půjčit z peněz daňových poplatníků obrovskou sumu ve výši 2,4 milionu liber (zhruba 71 milionů korun), aby zrekonstruovali usedlost Frogmore Cottage, spoustě obyvatel Velké Británie byl jejich krok tak trochu proti srsti. O to víc je však rozohnil moment, kdy Harry a jeho manželka oznámili, že se vzdávají svých královských povinností a odstěhovali se do Spojených států amerických.

Nikdo tedy nevěděl, kdy dvojice půjčené peníze vůbec vrátí. To se však změnilo poté, co manželé podepsali několikamilionovou smlouvu se streamovacím gigantem Netflix. Následně svůj dluh Velké Británii v celé jeho výši splatili. Spousta lidí však spekulovala o tom, co s honosným sídlem bude dál. Bylo totiž více než jasné, a stále je, že se Harry a Meghan rozhodně neplánují vrátit do Velké Británie.