Harry a Meghan v rozporu s královskými pravidly: Přijdou o poslední tituly?

Politika však není tím jediným, co by mohlo britskou královskou rodinu ohrozit. Nově to je také soud Meghan, ve kterém žaluje vydavatelství Associated Newspapers, které zveřejnilo prostřednictvím médií Daily Mail a Daily Mail Online soukromý dopis, který vévodkyně adresovala svému otci a ve kterém mu vyčítala, že nedorazil na její svatbu.

Spor se táhne již delší dobu, nyní však reálně hrozí, že dojde k dalšímu předvolávání svědků, mezi kterými by mohli být i zaměstnanci Buckinghamského paláce. „Došlo by k odhalení interních provozů paláce, pro celou královskou rodinu to bude hluboce nepohodlné,” nechal se slyšet údajný zdroj podle Aha!. Jak to ale vypadá, nepohodlným situacím vystavují Harry a Meghan královskou rodinu opakovaně…