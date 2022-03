Princ Harry se s rodinou do Británie nepodívá: V rodné zemi se necítí bezpečně

Zdroj: Profimedia

Očekávalo se, že tento rok bude pro prince Harryho a vévodkyni Meghan zlomový. Kromě toho, že si na konci března královská rodina připomene rok od úmrtí prince Philipa, královna Alžběta II. v polovině roku oslaví 70 let své vlády. Mnozí věřili, že se právě těchto dvou událostí princ Harry se svou rodinou zúčastní. Jenže je všechno jinak. Jak se totiž zdá, dokud nebude vyřešena otázka bezpečnosti, Harry se v Británii neukáže.

Když se vloni v dubnu uskutečnil pohřeb prince Philipa, princ Harry se rozhodl podpořit své příbuzné a uctít památku svého dědečka. Vydal se proto poprvé po několika měsících do Velké Británie, kde se setkal se zbytkem monarchie, na kterém v nechvalně známém rozhovoru s Oprah nenechal nit suchou. Meghan a syna tenkrát nechal doma. Údajně kvůli pandemii koronaviru a také kvůli těhotenství Meghan, pro kterou by byl let přes Atlantik neuvěřitelně náročný.

Meghan už ale dávno porodila, pandemická situace se výrazně uklidnila, a tak mnozí věřili, že se Harry letos vydá do Británie i se zbytkem své rodiny. Jenže to se podle všeho nestane.

Chce řádnou ochranu

Když se před dvěma lety princ Harry a jeho manželka Meghan vzdali svých královských povinností a z Británie se přestěhovali do Spojených států, ztratili tím i několik práv. Jedním z nich je i právo na nepřetržitou ochranku, která je hrazená z peněz daňových poplatníků. Od té doby si tedy dvojice musí bodyguardy platit z vlastních financí. Taková ochranka ale podle Harryho na návštěvu Británie nestačí a chce proto bodyguardy, kteří jsou přímo školeni na ochranu členů monarchie Dokonce se rozhodl celou věc hnát k soudu. Své příbuzné zkrátka nenavštíví do doby, než jemu i celé jeho rodině nebude poskytnuto maximálně bezpečí. Informoval o tom web Daily Mail.

Návrat se nekoná

Přestože vztahy mezi princem Harrym s Meghan a zbytkem královské rodiny nejsou úplně ideální, je jasné, že minimálně královna by ráda konečně viděla svou pravnučku Lilibet. Harry ovšem bez řádné ochranky nedá ani ránu. Už teď je jasné, že pokud se Harry ani jedné z letošních událostí nezúčastní, jeho vztahy se zbytkem monarchie tím utrpí ještě hlubší šrám.