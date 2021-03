Královská rodina je prý v pasti: Expert souhlasí s princem Harrym

Princ Harry se nechal v rozhovoru s Oprah slyšet, že jsou podle něj členové britské královské rodiny v pasti. Což bylo podle něj také jedním z důvodů, proč se rozhodli s Meghan monarchii opustit. Expert na britskou ústavu s jeho tvrzením z části souhlasí. Být součástí královské rodiny podle něj totiž s sebou přináší mnohá úskalí, která by se dala přirovnat k porušování základních lidských práv!

Život královské rodiny si spousta lidí představuje jako pohádku, ve které jsou všichni spokojenými princi, princeznami, královnami a vévody, jež žijí nádherným životem bez omezených možností. Realita je přitom zcela jiná. A právě to bylo jedním z podnětů, které vedly prince Harryho a Meghan k tomu, aby se jednou provždy vzdali svých královských povinností. Harry v rozhovoru s Oprah řekl, že je britská královská rodina svým způsobem v pasti. Expert na britskou ústavu a profesor na londýnské univerzitě Robert Hazell přitom slova Harryho zčásti potvrdil.

Jako ve zlaté kleci

Robert Hazell je rovněž jedním z editorů knihy The Role of Monarchy in Modern Democracy (Role monarchie v moderní demokracii). Koncem roku 2019 zrovna dokončil jednu z jejích kapitol, ve které se rozepsal o nejrůznější restrikcích, které vycházejí bytí součástí britské královské rodiny. Tyto restrikce by podle něj mohly být dokonce interpretovány jako porušování základních lidských práv. „Napsal jsem, že je velmi překvapující, že, vzhledem ke ztrátě svobody, si nikdo ze členů monarchie nezvolil cestu odchodu,” nechal se slyšet podle Vanity Fair. „Napsal jsem to koncem roku 2019 a vy víte, co se o tři měsíce později stalo,” odkazoval na odchod prince Harryho a Meghan.

„Členové britské královské rodiny nemají žádnou svobodu projevu, naučili se to přijmout,” pokračoval ještě. „Harry měl docela pravdu, když řekl, že jsou jeho příbuzní v pasti. Jsou uvězněni v systému, který jim nabízí jen velmi, velmi malou svobodu,” dodal Robert Hazell, když poukazoval na to, co Harry řekl v rozhovoru s Oprah.

Konec britské monarchie?

S posledními kauzami, které poškozují jméno britské královské rodiny, se podle Vanity Fair mnoho komentátorů shodlo na tom, že by události posledních let mohly reprezentovat existenční hrozbu pro monarchii. Robert Hazell si je však jistý, že britská monarchie neskončí. „Britská královská rodina je velmi populární a oblíbená, a to je velmi odlišné od skutečné hrozby monarchii. Tady jde spíše o instituci,” vysvětloval expert.

„Jestli ‚hrozbou monarchii’ lidé mají na mysli to, že by se Velká Británie mohla vzdát vlády britské královské rodiny, tak to je díky demokracii naprosto možné. Trvání vládnutí monarchie zcela závisí na lidech. Ale monarchie jako taková neskončí,” dodal ještě.