Rozbité vztahy Harryho a prince Charlese: Otec synovi nehodlá odpustit

Princ Charles stále nemůže zapomenout na interview svého syna Harryho a jeho manželky Meghan, ve kterém se před zraky milionů diváků po celém světě naváželi do britské královské rodiny. Ani jeho nedávné setkání s Harrym, k němuž došlo na pohřbu prince Philipa, prý nebylo úplně vřelé.

Minulý měsíc se princ Harry po více než roce setkal se zbytkem britské královské rodiny. Vévoda ze Sussexu se vrátil do Velké Británie při příležitosti posledního rozloučení s princem Philipem. Stalo se tak vůbec poprvé od doby, kdy se s manželkou Meghan rozhodli opustit britskou monarchii a odstěhovali se do Spojených států.

Jejich vztahy s Harryho příbuznými byly od té doby velmi chladné, hlavně pak s princem Charlesem a princem Williamem, kteří pro velký krok vévody ze Sussexu neměli pochopení. Jak plynul čas, rodinné vazby se pomalu začínaly obnovovat. To ovšem jen do doby, než světlo světa spatřil rozhovor Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah, ve kterém bez servítek promluvili o důvodech, jež je k opuštění monarchie vedly.

Nevřelé přivítání

Na pohřbu prince Philipa byl Harry zachycen v konverzaci se svým bratrem i otcem a mnozí tak předpokládali, že si společně vše vyříkali. Tak se ale podle všeho rozhodně nestalo. „Princ Harry a princ Charles nevyřešili své problémy, když se Harry vrátil do Británie. Sotva spolu komunikovali,” nechal se podle webu Observer slyšet zdroj blízký britské královské rodině.

Za zmínku rovněž stojí zprávy o tom, jak po pohřbu prince Philipa Harry mluvil dlouhé hodiny se svým otcem i bratrem, ale vypadá to, že jejich konverzace rozhodně nevedla ke smíru. Alespoň ne tedy mezi Harrym a princem Charlesem

Nezvedal telefony

Princ Charles se zkrátka nemůže přenést přes to, co zaznělo z úst jeho syna v rozhovoru s Oprah. Tam Harry přiznal, že jeho vztah s otcem není na nejlepší úrovni, přičemž poukázal na to, že mu jeho otec v jednu dobu dokonce nezvedal telefony a odstřihl jej od financí.

„Charles stále zuří kvůli tomu, jak o něm i o zbytku britské královské rodiny Harry mluvil. Není připravený nechat to být,” řekl ještě nejmenovaný zdroj. Ale ani princ Harry není tak úplně nadšený ze svého otce. Pořád mu nemůže odpustit jeho nedostatek podpory a zájmu, který se projevil poté, co se s Meghan rozhodli britskou monarchii opustit.

Princ Harry nemá ke svému otce blízko:

Zdroj: Youtube