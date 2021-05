V dětství netrpěl jen Harry: Na své kruté rodiče si stěžoval i princ Charles

V nedávném rozhovoru prince Harryho se vévoda nechal slyšet, že se mu od rodičů v dětství nedostávalo mnoho lásky, hlavně pak od jeho otce, prince Charlese. Podle informací webu Mirror se ale o podobných strastech již v minulosti rozpovídal i sám Charles.

Princ Harry má o výchově svých dětí jasno. V podcastu Armchair Expert označil přístup svých rodičů za chladný. Dokonce mluvil o jakési genetické bolesti, která je předávána z generace na generaci. Tvrdil ale, že se právě této bolesti ve výchově vlastních dětí chce vzdát a přerušit tak zaběhnutý koloběh. Poukazoval přitom hlavně na svého otce, prince Charlese. Ten již před lety existenci genetické bolesti nepřímo potvrdil.

Emočně chladní rodiče

V roce 1994 vyšla biografie prince Charlese, kterou sepsal novinář Jonathan Dimbleby a sám princ ji autorizoval. Jedna z kapitol přitom hovoří a nevyřešených problémech Charlese z dětství a také o chladném přístupu rodičů. Autor knihy obvinil jeho matku, královnu Alžbětu II., z toho, že při výchově svého syna neprojevovala téměř žádné emoce. Jeho otec, princ Philip, byl zase velmi přísný a otravovala jej synova přehnaná citlivost.

V době vydání knihy tisk biografii označil za „Pomstu prince Charlese”. „Princ Charles obviňuje svého otce z toho, že ho poslal do Gordonstounu, skotské veřejné školy, kde byl mlácen, šikanován a obtěžován. Stejně tak jej obvinil z toho, že jej nutil do manželství s ženou, kterou sotva znal a kterou nikdy nemiloval,” psalo se podle webu Mirror kdysi v tisku.

Princ Harry touží po změně

Princ Charles si tedy stěžoval na přísnou výchovu, jakou na něm aplikovali jeho rodiče, jak se ale zdá, v podobném duchu vychovával i své vlastní děti. Jeho syn Harry totiž svého otce nepřímo označil za chladného člověka. „Najednou mi to začalo dávat smysl a říkal jsem si: ‚Dobře, takže sem on chodil do školy, tohle se stalo, vím, že je to o jeho životě, také vím, že je to všechno nějak spojeno s jeho rodiči. Takže to znamená, že se ke mně choval stejně, jako se k němu chovali jeho rodiče. Co tedy můžu udělat pro to, abych to pro svoje děti změnil?’” řekl Harry v podcastu.

„A tady jsem. Přestěhoval jsem celou svou rodinu do Spojených států. Nebyl to sice plán, ale někdy prostě musíte udělat zásadní rozhodnutí a dát svou rodinu na první místo, stejně tak své duševní zdraví,” dodal ještě vévoda ze Sussexu.

Na kruté rodiče si stěžoval i princ Charles:

Zdroj: Youtube