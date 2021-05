Dojemné gesto prince Harryho: Bratrovi daroval životní poklad

Bratři Harry a William si vždycky byli velmi blízcí, i když to tak v posledních několika měsících rozhodně nevypadá. Trávili spolu spoustu času a byli si navzájem oporou. O tom, jak pevné jejich pouto bylo, svědčí i krok prince Harryho, který se pro bratrovo dobro vzdal velmi vzácného šperku.

Vztahy prince Harryho a jeho bratra Williama utrpěly pořádnou ránu na začátku loňského roku, kdy se mladší z dvojice rozhodl společně se svou manželkou Meghan opustit britskou královskou rodinu a přestěhovat se do Spojených států. Postupem času se pak zdálo, že si k sobě kdysi nerozluční bratři opět hledali cestu. Jakékoliv snažení ale ukončilo interview prince Harryho a jeho manželky s moderátorkou Oprah, v němž otevřeně mluvili o důvodech, které je vedly k odstoupení z britské monarchie. A o rodině nemluvili tak úplně hezky.

Dárek s nevyčíslitelnou hodnotou

Momentálně tak mezi Harrym a zbytkem britské královské rodiny panuje pořádné napětí. Veřejnost by ovšem uvítala, kdyby se vévoda ze Sussexu usmířil alespoň se svým bratrem Williamem. Bratři si totiž vždy byli velmi blízcí. Nebyli si jen příbuznými, ale také nejlepšími přáteli. O tom koneckonců svědčí i fakt, že se princ Harry vzdal krásného šperku, který mu zůstal po mamince, princezně Dianě.

Dle webu Celebretainment dovolil princ Charles svým synům po smrti Diany, aby si vybrali kousky z její sbírky šperků. A má se za to, že si Harry vybral safírový prsten. Ten si měl sám schovávat jako zásnubní prsten pro svou budoucí manželku. Když se princ William přemýšlel o zásnubách s Kate Middleton, Harry mu šperk nabídl. „Nebylo by skvělé, kdyby měla mámin prsten? Tak by ten prsten jednoho dne seděl na královském trůnu,” řekl prý Harry svému bratrovi dle webu Celebretainment s odkazem na dokument The Diana Story.

Pro Meghan pak vybral jiný prsten

„Harry se vzdal svého cenného pokladu. Jedinou věc, která mu po matce zbyla, dal svému bratrovi. To je naprosto nesobecké, vřelé a přesně takové, jaká Diana byla,” řekl ještě v dokumentu bývalý komorník princezny Diany.

Meghan ovšem nezůstala pozadu. Harry totiž její zásnubní prsten sám navrhl. K jeho výrobě nechal použít dva diamanty, které patřily jeho mamince, a jeden diamant z Botswany, kde byli princ Harry a Meghan na dovolené. Jeho chování tak naprosto ukázalo na jeho péči a lásku nejen ke své manželce, ale také rodině. Snad bude tedy krize mezi ním a jeho blízkými zažehnána…

Pohřbu princezny Diany se zúčastily statisíce lidí:

Zdroj: Youtube