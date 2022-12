Princ Harry čelil rozzuřenému bratrovi, pak jeho jméno zneužili v prohlášení

Zdroj: Profimedia

Princ Harry a Meghan Markle se v posledních třech epizodách dokumentární série Harry & Meghan rozpovídali o tom, co všechno předcházelo jejich odchodu z britské královské rodiny, a popsali také, jak se k nim někteří z jejích členů chovali. Harry uvedl, že se snažil celou záležitost vyřešit diplomaticky, jeho otec však šířil lži a jeho bratr, princ William, na něj křičel.

Streamovací platforma Netflix zveřejnila druhou část dokumentární série s názvem Harry & Meghan, ve které vévoda a vévodkyně ze Sussexu poodkrývají nejrůznější skutečnosti nejen ze svých soukromých životů, ale také ze svého působení v britské královské rodině. Zaměřili se pochopitelně i na svůj odchod z monarchie a vyzradili několik informací, o kterých veřejnost dosud neměla sebemenší tušení.

Jako štvaná zvěř

Harry a Meghan byli před stěhováním do Spojených států pod velkým tlakem britských novinářů, kteří o nich údajně psali články nezakládající se na pravdě, aby záměrně poškodili jejich obraz. Manželé se proto rozhodli před médii skrýt a na čas utekli z Británie do Kanady. I tam je ale novináři vypátrali. Nakonec začala být celou situace pro Meghan neúnosná, a to až do takový míry, že začala pomýšlet na sebevraždu. „Říkala jsem si, že všechno to přestane, když tady nebudu,” uvedla Meghan v dokumentu.

Harry proto začal spřádat plán na to, jak manželce pomoci. A napadlo jej, že by se mohli natrvalo usadit v Kanadě, aby zmizeli z hledáčku médií, a z části by se stáhli z veřejného prostoru. Pro královskou rodinu by nadále částečně pracovali, zároveň by si ale našli vlastní zaměstnání. O tom ale jeho otce Charles nechtěl slyšet.

Setkání, které rozhodlo

Nakonec starší členové monarchie pozvali Harryho na schůzku, aby probrali jeho a Meghaninu budoucnost. A učinili tak zrovna v době, kdy nebyla Meghan v Británii přítomna, aby se schůzky nemohla zúčastnit. Na důležitém setkání šlo všechno ke dnu. „Bylo děsivé vidět mého bratra, jak na mě křičí, a mého otce, který říkal nepravdivé věci. A moje babička tam jen tak seděla a snažila se všechno vstřebat,” vyprávěl Harry. Nakonec se tedy rozhodl, že s Meghan monarchii opustí.

Vrchol všeho nastal ve chvíli, kdy se začaly médii šířit spekulace o tom, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu opustili královskou rodinu proto, že je princ William vyštval. Z paláce ovšem přišla oficiální tisková zpráva od Harryho a Williama, ve které oba bratři spekulace popřeli. Jenže princ Harry vůbec netušil, že za něj budou ve zprávě hovořit.

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Nikdo se mě nezeptal, jestli vůbec může používat moje jméno v tom prohlášení. Zavolal jsem Meghan a ta propadla v pláč, protože během 4 hodin paláci nevadilo lhát, aby ochránil mého bratra, ale za celé tři roky nebyli ani jednou schopni říct pravdu, aby ochránili nás,” dodal ještě Harry, který je dnes rád, že je z instituce pryč.