Princ Harry touží po usmíření s Williamem, odpuštění ale zatím není možné

18 18

Princ Harry

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Princ Harry nejspíš začíná litovat svého odchodu z Británie a rád by se usmířil s bratrem, což by mohlo zvýšit jeho naděje na případné zpětné přijetí do rodiny. Princ William ale zatím o odpuštění bratrovi nechce ani slyšet!

Že usmíření prince Harryho a prince Williama momentálně absolutně nepřichází v úvahu, si myslí i životopisec královské rodiny Tom Bower. Ten má za to, že navzdory kdysi blízkému poutu bratrů momentálně není jakékoli vyhlášení míru na pořadu dne. Podle Bowera se rozkol mezi bratry prohloubil po rozhodnutí prince Harryho odstoupit od svých oficiálních královských povinností. A Bower také vyjádřil skepsi ohledně Harryho snahy usmířit se s bratrem a švagrovou, Kate Middletonovou. Jak životopisec říká, škody způsobené Harryho jednáním mohou jsou příliš vážné na to, aby je bylo možné odpustit. Usmíření bratrů je tak podle něj krajně nepravděpodobné. Možná mu neodpustí nikdy, myslí si životopisec "Harryho nabídka bude okamžitě odmítnuta. Pochybuji, že William a Kate dokáží Harrymu vůbec někdy odpustit," tvrdí Bower. Což není pro prince Harryho vůbec dobrá zpráva. Na vodopád negativních novinek si už ale vévoda ze Sussexu nejspíš zvyká. Kromě rodiny totiž už přišel díky pomluvám vlastních příbuzných o svou pověst, a přestože na královskou rodinu prozradil, co mohl, jeho projekty jsou zatím považované spíše ze neúspěšné. Až to tak začíná vypadat, že Harryho a Meghanina snaha o nezávislost, pro kterou se rozhodli v roce 2020, se začíná měnit v potupnou prohru. I proto by se Harry rád usmířil s bratrem. Ale minimálně první kolo tohoto pokusu skončilo těžkým K.O.. Nečekaný telefonát a zaskočený princ William Když se Harry totiž bratra pokusil telefonicky kontaktovat, podle zasvěcených hlasů byl princ William nečekaným telefonátem zaskočen. A nabídku na smír nepřijal: jeho váhání ohledně usmíření naznačuje, jak složité bude vztah urozených bratrů napravit. K nejistotě Williama, jak na Harryho návrhy reagovat, možná přispívá i nejednoznačný postoj Meghan Markle k možnému návratu do Londýna. Podle Toma Bowera "nemá blízko" k vévodovi a vévodkyni z Cambridge a pravděpodobně tak z možného návratu není nijak nadšená. Zatím to ale ani moc řešit nemusí… Vzhledem k tomu, že není ani trochu jisté, zda mohou oba bratři odložit své neshody a urovnat své napjaté vztahy. Jen čas ukáže, zda je příměří možné a zda si vévoda ze Sussexu dokáže najít cestu zpět do srdce svého bratra. A v tomto směru mu zbývá ještě dost práce. Nesmí vám uniknout 20 20 Nenávidění Harry a Meghan: Hvězdy se jich štítí, už je zazdila i Oprah Zdá se, že v okouzlující čtvrti Montecito, kde žijí princ Harry a jeho Meghan, se i přes horké letní počasí usadil chlad. Důvod? Hollywoodské… Nesmí vám uniknout 4 Rozchod Harryho a Meghan: Co je exvévodkyně schopná udělat pro peníze? Harry a Meghan si po „svém brexitu“ plánovali zářnou budoucnost. Už v roce 2020, kdy se rozhodli opustit Velkou Británii a vzdali se svých…