Princ Harry má šanci urovnat vztahy s monarchií: Stálo by to ale miliony dolarů

Když se princ Harry a Meghan Markle objevili společně s princem Williamem a Kate Middleton před britským lidem, mnozí cítili radost a nabyli pocitu, že možná bratři zapomněli na své sváry a usmířili se. To je ale na hony vzdálené od pravdy. Jejich vztahy jsou totiž i nadále chladné, stále ale existuje šance, že mezi bratry dojde k míru. Bude to ale stát víc než jen úsilí.

Velká Británie se stále vzpamatovává z úmrtí královny Alžběty II.. Během smutného období ale spoustě lidem vykouzlil úsměv na tváři moment, během kterého princové Harry a William společně se svými manželkami vystoupili před veřejnost. Nebylo těžké nabýt dojmu, že se po smrti babičky princové usmířili, jenže k tomu tak úplně nedošlo. Vztahy bratrů jsou stále pošramocené. A změnit to může jen princ Harry.

Musel by se vzdát knihy

Jak uvedla novinářka Tina Brown, šance na mír stále je. Harry a Meghan by si však museli získat zpět důvěru monarchie. Toho by mohli docílit zrušením jednoho velkého plánu. Již zanedlouho má totiž na pulty knihkupectví zamířit kniha prince Harryho, ve které chce vévoda ze Sussexu otevřeně hovořit o životě v královské rodině.

„Dokud se té knihy nevzdá, stejně jako svých dalších televizních rozhovorů, ta důvěra nevznikne. Myslím si, že pokud to udělá, rozhodně je šance na usmíření,” nechala se novinářka slyšet podle Daily Mail.

Usmíření za vysokou cenu

Zda ale tak Harry učiní, je velkou otázkou. Zrušení vydání knihy by ho totiž vyšlo pořádně draho. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu po odchodu z monarchie uzavřeli několik výhodných smluv, aby si mohli dovolit svůj nákladný životní styl. A jednou z nich byla i smlouva s vydavatelstvím Penguin Random House, které si jeho memoáry vzalo pod svá křídla. Za knihu přitom Harrymu zaplatilo vydavatelství podle webu Page Six minimálně 20 milionů dolarů (zhruba půl miliardy korun). Je tedy jasné, že kdyby dal nakonec knize stopku, o výdělek by přišel.