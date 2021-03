Vše odpuštěno? Princi Williamovi se prý stýská po Harrym

Bratrská láska je podle všeho silnější i než ty největší hádky. Více než rok poté, co se princ Harry a Meghan rozhodli opustit britskou královskou rodinu a přestěhovat se do Spojených států, pociťuje princ William dle nových informací obrovský stesk. Bratr mu prý velmi chybí.

Když se před více než rokem rozhodli princ Harry a vévodkyně Meghan opustit britskou monarchii a začít žít svůj vlastní život v Americe, spousta lidí jim jejich krok nemohla odpustit. Mezi ně patřili pochopitelně i Harryho příbuzní. Zvláště pak jeho bratr William. Ten následně nemohl svého mladšímu bratrovi odpustit a jejich cesty se rozešly. Postupem času si ale William začal uvědomovat, jak moc mu Harry chybí…

Sdíleli všechno

Ať už se navzájem jakkoliv odcizili, princ William na svého bratra nikdy nezapomene. Dle informací webu marie claire s odkazem na Sunday Times cítí princ William velkou ztrátu. „Jakmile se zbavil vzteku z toho, co se událo, začal si uvědomovat absenci Harryho ve svém životě,” nechal se slyšet zdroj blízký britské královské rodině. „Sdíleli spolu všechno, co se jejich životů týkalo. Kancelář, nadaci, schůzky a do toho všeho si spolu užili spoustu legrace. Bude mu to chybět už navždy,” dodal ještě.

Nejde ovšem jen o to, že se nyní William cítí sám, má ale také údajně strach z budoucnosti. Vzhledem k tomu, že jednou přijde čas, kdy se sám vévoda z Cambridge stane králem, spoléhal, že mu bude při vládnutí bratr oporou. „Rozhodně cítí velký tlak, že to všechno spadne na jeho hlavu. Jeho budoucnost vypadá jinak. Mohou za to rozhodnutí jeho bratra, není to jednoduché,” pokračoval blíže neupřesněný zdroj.

Čas vše vyléčí

Vztah bratrů byl v posledních letech velmi pošramocen. K tomu se ostatně vyjádřil i přímo Harry v rozhovoru s moderátorkou Oprah. Ta se jej totiž zeptala, jak to mezi ním a jeho bratrem v současné době je. Harry potvrdil, že si jsou s Williamem i nadále vzdálení. Z celé situace je pochopitelně rozmrzelý i zbytek britské královské rodiny. Přitom není zcela jasné, kdy k nějakému usmiřování dojde. Harry však nechává věcem volný průběh.

„Jak už jsem řekl dříve, Williama nesmírně miluji. Prošli jsme si spolu peklem a zažili jsme toho opravdu hodně, ale v současné době jsme oba na zcela odlišných životních cestách. Náš vztah je momentálně prázdný. Ale čas léčí. A doufám, že vyléči i toto,” řekl ještě Oprah Harry.