Měl jsem strach: Harry řekl, jak se cítil při cestě na pohřeb prince Philipa

Princ Harry dlouhodobě pracuje na svém duševním zdraví, přesto čas od času bojuje s různými problémy a úzkostmi, které se poprvé začaly objevovat již během života v britské královské rodině. Pořádnou zkouškou jeho nervů pak byla nedávná cesta do Británie, kam se vydal na pohřeb svého dědečka, prince Philipa.

Pro prince Harryho znamenala jeho dubnová cesta do Velké Británie další pohled do místa, ve kterém se dle svých slov cítil uvězněný a naháněný novináři. Šlo tak o test jeho schopnosti, jak se vypořádat s psychickými problémy. „Měl jsem z toho obavy, bál jsem se,” řekl Harry podle webu Coast Reporter. Nakonec se mu podařilo zachovat chladnou hlavu pomocí kroků, o kterých se naučil na terapii. „Rozhodně to bylo mnohem jednodušší, ale moje srdce stále rychle tlouklo,” dodal ještě princ k cestě na pohřeb svého dědečka.

První cesta na terapii

V novém dokumentu platformy Apple TV s názvem The Me You Can’t See (To já, které nevidíte) Harry moderátorce Oprah prozradil, že se rozhodl vyhledat odbornou pomoc zhruba před čtyřmi lety, a to na popud své manželky Meghan. Během jedné hádky totiž rozpoznala, že jeho chování zcela určitě neodpovídá normě.

Princ Harry byl velmi ovlivněn životem v britské královské rodině. V nedávném rozhovoru pro podcast Armchair Expert přirovnal svou existenci v britské monarchii ke snímku The Trueman Show. V něm je hlavní postava v podání Jima Carreyho neustále pod drobnohledem kamer a fotoaparátů, které sledují každý jeho krok. Pro Harryho byl takový život neuvěřitelně náročný. Zvláště s ohledem na to, co se stalo jeho matce, princezně Dianě, která právě během honičky s paparazzi přišla v roce 1997 o život.

Odchod z Británie plánoval již dávno

Právě v souvislosti s tím, jaké problémy prince Harryho dlouhá léta sužovaly, se chtěl práce pro britskou monarchii vzdát již dávno. „Bylo mi sotva dvacet a říkal jsem si, že tuhle práci dělat nechci, nechci tady být a nechci tohle dělat,” svěřil se Harry v podcastu. „Podívejte se, co to udělalo mé matce. Jak jsem se měl usadit a mít ženu a rodinu, když jsem věděl, že se to může stát znovu,” pokračoval ještě a vyvrátil tak domněnky, že za jeho a Meghaniným odchodem z královských služeb stála sama Meghan.

Princ Harry a Oprah se objevili v novém pořadu Apple TV+:

Zdroj: Youtube