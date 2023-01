Princ Harry zpochybňoval okolnosti úmrtí své matky, chtěl obnovit vyšetřování

Zdroj: Profimedia

Prakticky od srpna roku 1997, kdy princezna Diana tragicky zahynula při autonehodě v Paříži, lidé spekulovali o tom, co se vlastně mohlo stát, a vznikaly tisíce konspiračních teorií. A dokonce její synové, princ Harry a princ William, tak docela nevěřili oficiální verzi. A to do takové míry, že chtěli obnovit vyšetřování.

Princ Harry ve své knize Spare věnuje několik stránek tragickému úmrtí své maminky a tomu, jak se kvůli odchodu princezny Diany několik let cítil. Přiznal, že dlouhé roky nemohl uvěřit, že jeho matka skutečně zemřela, a doufal, že svou smrt jen zinscenovala. K této domněnce se vrátil i během nedávného interview v pořadu 60 Minutes. „Dlouhou dobu jsem odmítal uvěřit tomu, že byla pryč. Zaprvé jsem si říkal, že to by nám přece neudělala. A zadruhé jsem měl za to, že je to jen součást nějakého jejího plánu,” vysvětlil Harry.

Chtěl vidět složku

Jeho posedlost myšlenkou, že jeho matka žije, jej nakonec vedla k tomu, že si vyžádal nahlédnutí do složky případu. To mu bylo 20 let. „Chtěl jsem vidět nějaký důkaz. Důkaz, že opravdu byla v tom autě. Důkaz, že byla zraněná. A důkaz toho, že ti paparazzi, kteří ji pronásledovali v tom tunelu, si opravdu mou matku fotili, jak polomrtvá leží na zadním sedadle,” svěřil se Harry, avšak dodal, že drastické fotografie mu jeho tajemník odmítl ukázat. A za to je mu vděčný.

Nakonec se princ Harry sám vydal do Paříže a chtěl si projet onen tunel, v němž jeho matka zahynula. Dokonce svého řidiče požádal, aby jel i stejnou rychlostí jako kdysi řidič princezny Diany.

Obnovení vyšetřování

Princ Harry ani po letech nemohl a stále nemůže uvěřit, že se vše stalo tak, jak zněla oficiální verze. A stejný pocit měl i jeho bratr William. „William a já jsme zvažovali, že bychom vyšetřování obnovili. Bylo tam totiž tolik mezer a děr. Prostě to do sebe nezapadlo a nedávalo to smysl,” nechal se slyšet. K obnově vyšetřování ale nakonec nedošlo.

„Stále si nemyslím, že vím, co se stalo mé matce. A myslím si, že to neví ani William. Ani svět. Potřebuju ale teď vědět víc, než už vím? Ne. Nemyslím si, že by to něco změnilo,” řekl na závěr vévoda ze Sussexu.