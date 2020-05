Princ Harry šokoval: Camilla není ZLÁ MACECHA a nerozvrátila rodinu!

O Camille si všichni myslíme svoje. Vecpala se mezi Lady Di a Charlese, rozvrátila nejostřeji sledované manželství a zapříčinila Dianinu smrt? Cože? Ano! Protože kdyby se s Charlesem nerozvedli, neusedla by Diana se svým milencem do toho auta a nenabourali by. Ještě teď by byla po boku svých synů, Kate a Meghan a vše by bylo sluníčkové. Teď se ale objevilo Harryho dlouho ztracené prohlášení, ve kterém jasně říká, že Camilla není zlá macecha a ve skutečnosti je to dobrá nevlastní matka!