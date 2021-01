Princ William a princ Harry: Usmíření! Jejich vztah se ale nikdy zcela nespraví

Velkou otázkou, nad kterou stále spousta lidí přemýšlí, je to, proč se vlastně princ Harry a Meghan rozhodli odstěhovat z Velké Británie do Kalifornie. „Velkým důvodem, proč si myslím, že chtěl princ Harry opustit Británii, bylo to, že chtěl ochránit syna Archieho. Nechtěl, aby vyrůstal na očích veřejnosti, stejně jako se to dělo jemu samotnému. V Kalifornii mají svobodu, mají prostor. Vím, že chtěli, aby byl Archie obklopen přírodou,” řekla otevřeně expertka Katie Nicholl.

Vztahy mezi princem Harrym a zbytkem britské královské rodiny tak podle všeho rozhodně nejsou tak vyhrocené, jako tomu bylo před rokem. Harry a Meghan by dokonce rádi Velkou Británii navštívili, v současné době jim v tom však brání právě probíhající pandemie koronaviru.