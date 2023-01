Princ Harry šokuje výroky o omrzlém penisu: Když si ho mazal, myslel na matku

Zdroj: Profimedia

Princ Harry je ve své knize Spare (Náhradník) opravdu otevřený. Podle některých možná až příliš. Píše v ní totiž nejen o rodinných neshodách, ale například také o svém omrzlém penisu. Opravdový šok ale přichází až ve chvíli, kdy Harry vypráví, jak své zranění ze severního pólu léčil.

Když princ Harry slíbil, že jeho kniha Spare bude pravdivá a odvypráví v ní bez servítek naprosto vše, co se mu v životě přihodilo, rozhodně nelhal.

Omrzlý spodek

V roce 2011 se princ Harry vydal v rámci charitativní akce na severní pól, odkud se vrátil v ne úplně nejlepším stavu. Mráz mu způsobil omrzliny na uších, tvářích a dokonce i na penisu. „Zatímco uši a tváře se hojily dobře, můj penis ne,” uvedl v knize Harry, který byl v té době ze zranění dost ve stresu, neboť jej čekala účast na svatbě jeho bratra, prince Williama. Zmíněný úryvek zveřejnil web eonline.com.

„Můj penis byl extrémně citlivý,” pokračoval ještě Harry s tím, že hledal něco, co by mu pomohlo. „Zkoušel jsem různé masti. Včetně jedné, kterou mi doporučila kamarádka. Řekla mi, abych si na to dal krém od Elizabeth Arden,” píše Harry. Jenže právě tento produkt v něm vzbudil vzpomínky na matku. „Má matka si ten krém mazala na rty. A ty po mně chceš, abych si to dal na penis?” ptal se Harry kamarádky. Ta ale naléhala, že krém opravdu pomůže, a tak ho Harry zkusil.

Jako by tam byla

Harry tedy dal na radu přítelkyně a doporučený krém si obstaral. „Koupil jsem si ho, a jakmile jsem ho otevřel, ta jeho vůně mě přenesla v čase. Měl jsem pocit, jako by má matka byla se mnou v místnosti. Nanesl jsem si trochu krému na prst a natřel jsem si ho tam dolu,” zakončil prapodivné vyprávění princ Harry. Právě za část o léčbě omrzlin na penisu sklízí největší posměch. Upřímně se není ani čemu divit.