Princ Harry ve své knize lhal: Promluvila žena, která ho připravila o panictví

Princ Harry ve svém knize Spare otevřeně hovoří prakticky o všem, co se v jeho životě událo. Neopomenul ani ztrátu svého panictví, která neproběhla tak docela podle jeho představ. Harry přiznal, že měl poprvé sex na poli za hospodou s podstatně starší ženou. Bylo to ale jinak. Právě žena, která jej o panictví připravila, se totiž ozvala se svou verzí příběhu.

Když princ Harry vydal svou knihu Spare, asi nikdo nečekal, nakolik upřímný a otevřený v ní bude. Kromě různých hádek s bratrem, s otcem a vzpomínkách na matku se v ní rozepsal například o tom, jak vypadal jako první sex. A dle jeho vyprávění rozhodně nešlo o nic záviděníhodného. Princ Harry uvedl, že o panictví přišel ve svých 17 letech za hospodou na poli. Tam se měl oddat starší ženě, která se k němu chovala jako „k hřebci”. Ve skutečnosti to ale bylo docela jinak.

Dobře se znali

Webu The Sun se ozvala jistá Sasha Walpole, která tvrdí, že to ona je tou, kdo Harryho o panictví připravil. Jen s tím rozdílem, že rozhodně nebyla podstatně starší, jak Harry tvrdil, nýbrž byla jen o 2 roky starší než on. Zároveň dodala, že nešlo o žádnou náhodnou známost. S Harrym se dobře znala, dokonce jí ten večer věnoval přání k narozeninám.

Původně si šli zakouřit

Sasha pokračovala s tím, že Harrymu v té době nebylo 17, ale 16 let. Původně si šli za hospodu na pole jen zakouřit. Harry totiž prý nerad kouřil před ostatními, a tak se potají se Sashou za podnik vytratil. Z nevinné konverzace pak rychle přešli k polibkům a dále věci nabraly rychlý spád. Sasha dává Harrymu za pravdu, že jejich sex nebyl nijak romantický a rozhodně nešlo o nic, co by si chtěli zopakovat. Přiznala také, že byla v té době velkou milovnicí koní a během intimní chvilky prince plácla přes zadek. Ostatně to odpovídá Harryho tvrzení, že se k němu chovala jako „k mladému hřebci”.