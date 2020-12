Konec války bratrů? Princ Harry a princ William oslavili Vánoce krásným gestem

Dlouhé roky se spekuluje o vztazích mezi princem Wiliamem a princem Harrym, které byly dle všeho velmi napjaté. V nedávné době se ještě Ingrid Seward, editorka královského magazínu Majesty Magazine, nechal pro web Daily Mail slyšet, že jediné, co by podle ní mohlo svést bratry opět dohromady, by byla jen ošklivá tragédie.

Nakonec to však vypadá, že si k sobě bratři dost možná najdou cesty i bez tragických okolních vlivů. Jak píše web Aha!, princ Harry a Meghan byli údajně spatřeni, jak nakupují dárky v exkluzivním butiku poblíž Santa barbary. Dárky pak měli manželé zaslat do Anglie, aby na Vánoce udělali radost rodině prince Williamam.