Už doma trénuje! Kate Middleton prozradila roztomilý kariérní sen prince Louise

Králem se nestane, ale nejspíš o to ani nestojí. Jak prozradila Kate Middleton, její nejmladší syn Louis by si aktuálně přál stát se jednou wimbledonským sběračem míčků.

Účast královské rodiny na finále mužské dvouhry ve Wimbledonu byla očekávaná, ale jeden z členů v královské lóži chyběl - princ Louis. A přitom by právě on chtěl finále sledovat z celé rodiny možná nejvíc. Bohužel se ale mladý princ prestižní události nemohl zúčastnit. Podle všeho však pilně pracuje na tom, aby se to změnilo. A nejraději by byl, kdyby místo vysedávání s rodinou ve speciální lóži stál přímo na kurtu za zády hráčů. Louis už totiž doma trénuje své dovednosti sběrače míčků a doufá, že jednou bude přímo na wimbledonském kurtu podávat tenisáky největším hvězdám.

Během jednoho ze letošních vystoupení na Wimbledonu to prozradila princezna Kate při rozhovoru s Joelem, šestnáctiletým wimbledonským sběračem míčků. Zmínila se, že princ Louis se velmi zajímá o to, jak se stát sběračem, a pilně se zdokonaluje ve svých dovednostech.

Malý Louis cvičí postoj a vážný výraz

Když Joel vyprávěl o svém rozhovoru s princeznou o jejím synovi, řekl podle people.com: "(Princ Louis) se snaží cvičit postoj a zůstat vážný jako my. Snaží se trénovat stání na tribuně a to, jak stojíme vzadu na hřišti a vedle hráčů."

A i když by se to ještě před pár lety zdálo nepravděpodobné, je možné, že si malý princ svůj sen splní. Princ William s Kate Middleton jsou moderní rodiče, kteří dbají na to, aby se jejích dětem vyhnul šrámy na duši, které kvůli tvrdému přístupu mají členové královské rodiny. Díky tomu například princ George, Louisův starší bratr, možná nebude muset absolvovat vojenskou kariéru, jak je v rodině zvykem.

Princ Lousi, první královský podavač míčků

Místo toho dostane možnost se sám rozhodnout, čemu by se chtěl v životě věnovat. Je pravděpodobné, že stejná svoboda se vztahuje i na Louise, protože princ William a Kate Middletonová si přejí, aby všechny jejich děti měly možnost zvolit si vlastní kariéru, a nebyly omezené pouze na tradiční královské role.

Díky takové podpoře ze strany rodičů mají princ George a princ Louis možnost zkoumat své vášně a zájmy, včetně možnosti, že se princ Louis jednou stane podavačem míčků ve Wimbledonu. Už teď je každopádně nejspíš prvním členem v historii královské rodiny, který se do podobné věci pustil…