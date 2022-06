Princ Louis baví internet: Svou matku Kate Middleton během oslav pěkně potrápil

Zdroj: Profimedia

I když by od dětí z britské královské rodiny asi leckdo očekával perfektní vychování, je třeba stále myslet na to, že jsou zkrátka pořád ještě dětmi, které si možná vůbec neuvědomují, že je sleduje celý svět. A přesně o tom se v průběhu oslav královnina jubilea přesvědčila Kate Middleton, když se její syn princ Louis začal nudit.

Děti z britské královské rodiny chodí do těch nejlepších škol. Mají vždy po ruce trénované chůvy a jejich rodiče se je už odmalička snaží vést k tomu, aby na veřejnosti vždy vystupovaly se vší slušností a ctily dobré jméno své rodiny. Jenže děti jsou prostě dětmi, a tak se ne vždy podaří ukočírovat jejich chování. A čtyřletý syn Kate Middleton a prince Williama během oslav královnina jubilea ukázal, že je pořádné číslo. Vévodkyně z Cambridge pak pro změnu dokázala, že překypuje obrovskou trpělivostí.

Pozornost ukradl pro sebe

Během závěrečné show, která se uskutečnila v rámci oslav výročí sedmdesáti let vlády královny Alžběty II., měla být veškerá pozornost soustředěna právě na hlavu monarchie. Čtyřletý raubíř se ale dle všeho špatně vyspal a odpolední program ho tuze nebavil. A tak to od něj Kate pořádně schytala. Dle videí, která se podařilo několika televizím zachytit, se zdá, že se Kate snažila svému nejmladšímu dítěti rozumně domluvit. Její slova ale prince Louise vůbec nezajímala.

Napřed se tedy snažil dlaní zacpat pusu své maminky, když se mu to ale nepodařilo a Kate na něj nadále mluvila, začal na ní vyplazovat jazyk. Vévodkyně se ho snažila ze všech sil zastavit, neboť pravděpodobně tušila, že je zrovna snímá kamera, to se jí ale nepodařilo. Nakonec už Louis jen seděl s naštvaným výrazem a všechny kolem sebe zcela ignoroval.

Všichni se báli Meghan, ale byl to Louis

Ještě před oslavami královnina jubilea panovaly mezi mnohými podle webu Daily Mail obavy z toho, že královně ukradne veškerou pozornost princ Harry se svou manželkou Meghan. Nakonec se ale ukázalo, že to byl spíše malý Louis, kdo všechny nejvíce zajímal. A to nejen během závěrečné show, ale i v den začátku oslav při ceremoniálu Trooping the Colour. Na balkóně Buckinghamského paláce ho nebavilo poslouchat zvuk letadel, zacpal si uši a začal křičet, aby zvuk motorů přehlušil. Záběry se ihned staly hitem internetu.