Dojemná slova prince Louise: Kate Middleton řekla, jak reagoval na smrt královny

Oznámit potomkům, že jejich prababička zemřela, bylo pro princeznu z Walesu Kate Middleton velmi náročné. Nejmladší ze tří sourozenců, čtyřletý princ Louis, ale svou reakcí na smutnou novinu všem naprosto vyrazil dech. Jeho slova budí dojetí a zároveň utěšují bolavá srdce všech, kteří smrt královny Alžběty II. oplakávají.

Když ve čtvrtek 8. září večer zemřela královna Alžběta II., princ William byl zrovna na cestě do hradu Balmoral, v němž královna trávila své poslední chvíle. Jeho manželka Kate Middleton ale zůstala s dětmi, a tak to byla právě ona, kdo jim musel sdělit tu nejsmutnější zprávu. Lze velmi dobře předpokládat, že měla Kate největší obavy právě z reakce svého nejmladšího syna Louise, pro kterého v jeho čtyřech letech přece jen muselo být nejtěžší pochopit, co se vlastně stalo. Případné obavy ale byly naprosto zbytečné.

Slova plná útěchy

Dva dny po úmrtí britské královny se princové William a Harry objevili i se svými manželkami před branami hradu Windsor, kam dorazili poděkovat všem, kteří přišli uctít památku Alžběty II.. S přítomnou veřejností prohodili několik slov, převzali od nich květiny a některým z nich podali ruku. Právě jedna z přítomných žen, Banita Ranow, se Kate Middleton zeptala, jak na zprávu o úmrtí prababičky reagoval princ Louis.

„Sdělila mi: ‚Louise řekl, že je teď babička alespoň s pradědečkem.’,” uvedla pro Daily Mail Banita Ranow. „Bylo to opravdu krásné,” měla Kate ještě dodat.

Dárek pro George

Jedna z holčiček, která přišla k hradu Windsor se svými rodiči, přinesla plyšového medvídka Paddingtona. V jednu chvíli jej podala princi Williamovi. „Mám ho položit k ostatním dárkům, nebo si ho mám nechat?” zeptal se holčičky princ podle magazínu Hello!. Ta mu následně sdělila, že si může medvídka ponechat. „Asi ho dám Georgovi, moc ti děkuji,” reagoval William.