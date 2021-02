Princ Philip a rodinná tajemství: Přeludy, milostné aféry, operace klitorisu!

Britskou veřejností otřásly obavy o zdraví prince Philipa, manžela královny Alžběty II., který musel být v úterý náhle přijat do nemocnice. Strach lidu posiluje i fakt, že princ Philip letos v červnu oslaví sté narozeniny. V takovém věku pro něj může mít i banální onemocnění fatální následky…

Členové britské královské rodiny dost možná vynalezli lék na dlouhověkost, přesto se jim však nevyhýbají zdravotní potíže. Královna Alžběta II. je sice i ve svých pětadevadesáti letech stále fit a ani přes vysoký věk se rozhodně nechystá vzdát se královského trůnu, její manžel princ Philip si plnohodnotného zdraví úplně neužívá.

Náhlý nástup do nemocnice

Není jasné, co přesně se přihodilo. V úterý ale Buckinghamský palác oznámil, že byl princ Philip z „preventivních důvodů” hospitalizován v Nemocnici krále Edwarda VII.. Stalo se tak prý proto, že se princ necítil dobře. „Vévoda zůstane v nemocnici několik dní kvůli pozorování a odpočinku,” dodal ještě palác. Podle blízkého zdroje z okolí nebyla příčinou nákaza koronavirem. Manželé princ Philip a královna Alžběta II. byli oba proti covidu-19 začátkem roku očkování.

Sté narozeniny

Vzhledem k tomu, že princ Philip oslaví letos v červnu své sté narozeniny, byla 1. února 2021 vydána kniha s názvem The Duke: 100 Chapters in the Life of Prince Philip (Vévoda: Sto kapitol v životě prince Filipa), která popisuje různé skutečnosti z jeho života, o nichž spousta lidí neměla ani tušení. A dost možná o nich ani vědět nechtěla. Ty největší pikantnosti se pak týkají převážně členů jeho vlastní rodiny.

Například jeho teta, řecká princezna George, si vedla deník, do kterého zapisovala všechny své milostné aféry. Sexem byla natolik posedlá, že se dokonce odhodlala k lékařskému zákroku. Věřila totiž, že čím blíže je klitoris k vagině, tím větší má žena šanci na dosáhnutí orgasmu. A tak se nechala svůj klitoris operativně upravit. Nakonec se ale ukázalo, že to tak úplně nefunguje…

Sex s Ježíšem

Matka prince Philipa měla hodně těžký život, hlavně tedy v jeho poslední fázi. Trpěla totiž přeludy, myslela si, že je v sexuálním vztahu s Ježíšem, a dokonce všem tvrdila, že má u sebe jím podepsanou fotografii. Později u ní byla diagnostikována schizofrenie a Alice byla hospitalizována ve Švýcarsku.

Život prince Filipa je bezesporu nesmírně zajímavý a vévoda má před sebou určitě ještě mnoho spokojených let. Snad se tedy zdravotních obtíží co nejdříve zbaví, aby si mohl užívat volného času a hlavně své rodiny.