Nekompromisní princ Philip: Vnučky připravil o čas strávený s matkou

Sarah, vévodkyně z Yorku, byla častokrát označována za černou ovci královské rodiny. Poslední kapkou pro prince Philipa pak bylo odhalení její nevěry. Tehdy totiž Sarah zakázal vstup na veškeré rodinné sešlosti. Možná si neuvědomil, že tím ublížil hlavně princeznám Beatrice a Eugenii, dcerám Sarah…

Být členem britské královské rodiny vyžaduje dodržování určitých pravidel. Těmi se ovšem nespoutaná Sarah, vévodkyně z Yorku, nikdy moc neřídila. Její rodné příjmení je Ferguson, čemuž vděčí i za svou přezdívku Fergie. Deset let byla manželkou Andrewa, vévody z Yorku. Jejich vztah byl ovšem protkaný nejrůznějšími aférami a Fergie byla trnem v oku nejednomu příslušníkovi královské rodiny. Hlavně pak princi Philipovi.

Bouřlivá kráska

Do britské královské rodiny nikdy docela nezapadala. Již v mládí milovala společenské akce a večírky. Studium ji nebavilo a přednost dávala spíše sportu. K bujarému nočnímu životu patřili i nápadníci, kteří o Fergie díky její kráse jevili zájem. Se svým budoucím manželem vévodou Andrewem se znala odmalička, jako potenciálního partnera jej ale dost možná nevnímala. Kartami pak zamíchala princezna Diana!

Ta totiž dle webu casjenprome.cz zorganizovala jejich první rande a doufala, že si padnou do oka. A povedlo se! Začátkem roku 1986 se Andrew a Fergie zasnoubili a krátce na to se také vzali. Z jejich manželství vzešly dvě dcery – princezny Beatrice a Eugenie. Co původně vypadalo jako idylické manželství, se však nakonec změnilo v pravý opak.

Andrew měl rád ženy a občasnému „rozptýlení” se nikdy nebránil. Chvíle, kdy byla Fergie bez manžela, rovněž trávila s jinými muži. O jejich aférách se šuškalo, nikdo na ně ale přímou pozornost nesměroval. Zlom přišel v srpnu roku 1992. Tehdy totiž britský deník The Daily Mirror otiskl snímky Fergie s milencem Johnem Bryanem. To byla pro britskou královskou rodinu poslední kapka.

Zákaz účasti na rodinných akcích

Nejhůře odhalenou nevěru nesl manžel královny princ Philip. Následně Fergie zakázal účast na jakýchkoliv rodinných akcích. Podle webu Express dokonce měla vyhrazený čas, který mohla trávit se svými dcerami. To pochopitelně princezny Beatrice a Eugenii velmi trápilo. Nejhůře pak snášely vánoční svátky. „Vánoce v Sandringhamu jsou velkou rodinou událostí a najednou tam Fergie nebyla,” nechal se slyšet expert na královskou rodinu Wesley Kerr. „Muselo to být pro dívky velmi těžké. Nerozuměly tomu, proč s nimi maminku nemůže být,” dodal ještě.

„Dívky pochopitelně mohly trávit čas s matkou a spát u ní, ale na Štědrý den si je vzal otec, vzal je do kostela a pak je odvezl do domu v Sandringhamu, kde obědvaly se zbytkem královské rodiny. Mezitím Fergie seděla u sebe a sama jedla krocana,” řekl ještě Wesley Kerr.