Pohřeb prince Philipa bez Meghan: Vévodkyni absence mrzí, má ale i svá pozitiva

Princ Harry se na pohřbu prince Philipa setká se zbytkem královské rodiny. Stane se tak vůbec poprvé, co s manželkou Meghan opustili Británii a přestěhovali se do Ameriky. Na návštěvu své rodné země se ovšem vydal bez Meghan. Tu prý velmi mrzí, že se smutné události nezúčastní a nepodpoří tak svého manžela v těžkých chvílích.

Jde o setkání, na které čeká celý svět. Princ Harry se brzy uvidí se svými příbuznými, o kterých s manželkou Meghan nemluvil v rozhovoru s Oprah úplně kladně. Vzhledem k tomu, že se ovšem setkají na pohřbu prince Philipa, lze očekávat, že veškeré konflikty půjdou stranou. Pohřbu se Harry zúčastní sám, těhotnou Meghan nechal doma. Tu dle informací webu Vanity Fair neúčast velmi mrzí. Ráda by totiž stála po boku svého muže a byla mu oporou. Její lékař měl ovšem jiný názor.

Jde hlavně o zdraví miminka

„Meghan by si moc přála, aby mohla přiletět do Británie, aby podpořila svého manžela, jenže její lékař jí důrazně doporučil, aby cestu neabsolvovala z důvodu pokročilého stádia těhotenství,” řekl zdroj blízký páru. „Veškeré rodinné napětí by dala stranou,” dodal ještě zdroj. A napětí je to skutečně velké. V nedávném rozhovoru s moderátorkou Oprah totiž Harry a Meghan otevřeně promluvili o důvodech, které je vedly k tomu, aby opustili britskou královskou rodinu. V interview mimo jiné monarchii nařkli z rasismu a nedostatku podpory.

Harry má o Meghan strach

I sám princ Harry by dle informací webu Vanity Fair byl rád, kdyby s ním jeho láska na pohřeb šla. Radě lékaře ovšem naprosto rozumí. „Opravdu mu Meghan a Archie chybí, volá si s nimi každý den, aby věděl, jak se mají a co dělají. Mluví s Meghan několikrát denně také proto, že má o ni strach,” řekl ještě zdroj blízký Meghan a Harrymu. I to je důvodem, proč se v Británii nezdrží. Do Spojených států se bude vracet v sobotu, jakmile pohřeb skončí.

Přestože Meghan vadí, že nemohla muže na jeho cestě doprovodit, má to i světlé stránky. Je si totiž vědoma toho, že v době její nepřítomnosti bude mít princ Harry dostatek času a prostoru na to, aby mohl napravit pošramocené vztahy nejen s celou rodinou, ale hlavně svým bratrem, princem Williamem. Zda jejich setkání posune věci tím správným směrem, se ukáže časem. Celý svět ale netrpělivě vyčkává na moment, až spolu bratři konečně zakopou válečnou sekeru.

