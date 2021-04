Nejde jen o těhotenství: Meghan řekla, proč nepřijede na pohřeb prince Philipa

V souvislosti s blížícím se pohřbem prince Philipa se mnoho lidí dotazovalo, zda na smuteční události doprovodí prince Harryho i jeho manželka Meghan. Nakonec se ukázalo, že vzhledem ke svému pokročilému těhotenství nechce vévodkyně trávit několik hodin na palubě letadla. Dle jejích přátel to však nebylo jediným důvodem, proč se Meghan pohřbu nezúčastní…

V pátek 9. dubna obletěla svět zpráva o úmrtí prince Philipa, kterého dohnaly dlouhodobé zdravotní problémy. Smutná událost by však mohla vnést mír mezi prince Harryho a zbytek královské rodiny. Harry se totiž na pohřbu se svými příbuznými uvidí naživo vůbec poprvé od doby, kdy se s Meghan rozhodli vzdát královských povinností a odstěhovat se za velkou louži. Nejpošramocenější jsou vztahy Harry s jeho bratrem, prince Williamem, a otcem, princem Charlesem. Tito dva totiž měli z celé královské rodiny nejmenší pochopení pro jeho opuštění Velké Británie.

Meghan nedorazí

Na rodinných vztazích nepřidal ani nedávný rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah, ve kterém manželé otevřeně mluvili o důvodech, které je vedly k odchodu z britské královské rodiny. A rozhodně si ve svých výpovědích nebrali servítky. Interview je zároveň dost možná důvodem, proč se pohřbu prince Philipa nezúčastní Meghan. Přestože se původně tiskový mluvčí Buckinghamského paláce nechal slyšet, že Meghan nedorazí kvůli radám svého lékaře, který ji v pokročilém těhotenství důrazně nedoporučil dlouhé cestování letadlem, za její absencí stojí i jiný důvod.

Nechce být centrem pozornosti

Blízcí přátelé prince Harryho a Meghan se nechali pro web Daily Mail slyšet, že by celá událost mohla být pro těhotnou Meghan velmi stresující. Zároveň je velmi pravděpodobné, že by byla Meghan středem pozornosti, čemuž se vévodkyně chce vyhnout. „Meghan řekla, že je její nynější prioritou podpora Harryho. Rozhodnutí na tom, jestli má, nebo nemá letět s ním, nechala na něm,” řekl ještě serveru blízký zdroj.

Vše odpuštěno?

O tom, že nyní není nejvhodnější doba na řešení starých křivd, je přesvědčena i sama Meghan. Ta je prý dokonce připravena britské královské rodině odpustit. „Meghan mluvila o tom, že by v tomto čase měla rodina držet pohromadě, dát stranou své rozdílnosti a sjednotit se. Dodala ještě, že to je přesně tím, co by si princ Philip přál a ona je ochotná odpustit a pohnout se dál,” řekl jeden z Meghaniných přátel s tím, že měla vévodkyně prince Philipa nesmírně ráda a měli mezi sebou speciální pouto.

Vévodkyně je rovněž údajně ráda, že dá svému manželovi prostor k tomu, aby si se svým otcem a bratrem vše vyříkal. Vyplní se tedy přání všech a svede tato smutná rodina britskou královskou rodinu opět dohromady?

Podívejte se na klíčové momenty ze života prince Philipa:

#youtube|YbBgMKF8gHw|3s#