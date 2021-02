Princ Philip je stále v nemocnici: Princ William popsal jeho stav

V jeho věku je jeho zdraví již velmi křehké a o to více veřejnosti zasáhla zpráva o jeho hospitalizaci. Manžel britské královny Alžběty II., princ Philip, byl před nedávnem převezen do nemocnice kvůli tomu, že se prý „necítil dobře”. V zařízení však nadále zůstává. Jeho vnuk princ William nyní prozradil, jak na tom dědeček je.

Když byli princ Philip a královna Alžběta II. začátkem roku očkováni vakcínou proti koronaviru, široká veřejnost si značně oddychla. Zděšení pak ovšem přinesly zprávy o hospitalizaci prince Philipa, ke kterému došlo proto, že se necítil tak úplně ve své kůži. O jaké konkrétní problémy se jednalo, není jasné. Dle webu CTV News ovšem nešlo o nic, co by jakkoliv souviselo s covidem-19.

Nechávají si ho na pozorování

Princ William se svou manželkou Kate často navštěvují nejrůznější zdravotnická zařízení, aby tak vyjádřili podporu jejich zaměstnancům v náročné „covidové” době. A právě během návštěvy očkovacího centra ve východní Anglii byla Willamovi položena otázka směřovaná na zdravotní stav jeho dědečka.

„Ano, je v pořádku, Nechávají si ho tam na pozorování,” odpověděl princ vyhýbavě na otázku. Dle Buckinghamského paláce by měl princ Philip zůstat v nemocnici ještě tento týden. Jak také uvádí web CTV News, princ Philip byl do nemocnice převezen na doporučení svého lékaře. Byl do ní dopraven automobilem, nikoliv sanitkou.

Strach veřejnosti

Princ Philip v červnu letošního roku oslaví své 100. narozeniny, a tak není divu, že má spousta jeho fanoušků strach o jeho zdraví. Kvůli pokročilému věku se již v roce 2017 vzdal výkonu svých královských povinností a málokdy se od té doby objevoval na veřejnosti.

Během probíhající epidemie koronaviru trávil většinu času společně se svou manželkou, královnou Alžbětou II., na zámku v Windsoru. V důsledku nejrůznějších opatření proti šíření covidu-19 není v tuto chvíli zcela jasné, zda se princ vůbec dočká nějaké větší oslavy svého životního jubilea. Otázkou rovněž zůstává, zda by o velkou oslavu i za případného rozvolňování vůbec stál. Ve svém věku přece jen spadá do nejohroženější skupiny obyvatel, a tudíž by nebylo radno cokolov podceňovat.