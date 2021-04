Přízeň žen si užíval, princ Philip pořádal divoké večírky a Alžbětu nechal doma

Vzít se museli už jako velmi mladí. Zkušenost se vztahy neměli pražádnou, a tak skoro není divu, že se je princ Philip rozhodl nabírat na zády královny Alžběty. Během jejich manželství byly momenty, kdy rozhodně neseděl poslušně doma. Naopak. Šuškalo se, že si pořádně užíval.

Princ Philip se nikdy neuměl příliš chovat. Kdyby žil život obyčejného člověka, nikoho by to nezaráželo, ale jako princ si mohl některé výroky ušetřit. On se však celý život řídil heslem co na srdci, to na jazyku.

Možná tím královnu Alžbětu tak okouzlil. O jeho úletech psal britský bulvár s radostí. Poprvé v roce 1948. Královna Alžběta měla být v 8. měsíci těhotenství a Philip se údajně stýkal s herečkou Pat Kirkwood. O pár let později, v roce 1956, však praskl daleko větší skandál.

V ten rok totiž princ vyjel na čtyřměsíční pracovní cestu. Na jachtě Britannia se ale zřejmě jen nepracovalo. Na palubě se nejednou konal divoký večírek, kde se princ rozhodně nezavřel do kajuty a nešel spát. Alžběta vždy vše přešla s grácií.

Šuškalo se, že byl záletník

Philip byl zkrátka její opravdovou láskou, i když nebyl ideální manžel. Královna ze zásady podobné klepy nekomentovala a soukromí vždy probírali za zavřenými dveřmi. Ostatně tak to u královské rodiny vždycky bylo.

V souvislosti s nevěrami se mluví o kabaretní tanečnici Hélène Cordet, která měla s princem udržovat dlouholetý poměr. Posléze porodila syna Maxe a dceru Louise. Popřela však, že by otcem jejích dětí byl její první manžel. Zda je to princ Philip, nikdy neprozradila.

Ať to bylo jakkoli, Philip se vždycky vrátil domů ke své ženě. Nijak se netajili tím, že celý život spali odděleně. Byť se odděleně snažili působit i na veřejnosti, jejich láska nikdy nevymizela.

Jejich láska byla pořád naživu

„Když se podíváme za královskou formalitu veřejného vystupování prince Philipa a královny Alžběty II., je jasně vidět jeho láska a adorace vůči své manželce,” uvedle dle webu Good Housekeeping expertka na řeč těla Blanca Cobb.

„Princ se na ni konstantě díval, dohlížel na ni. Chtěl mít jistotu, že je v pořádku. Vždycky mu záleželo na jejích potřebách,” dodala Blanca Cobb a přiblížila tak lidem blízkost, kterou mezi sebou Alžběta s Philipem měli.

Připomeňte si, jak to královně a jejímu manželovi slušelo

