Křehké zdraví prince Philipa: Drama Harryho a Meghan s ním raději nikdo neřeší

Britská královská rodina cítila velkou úlevu, když se devětadevadesátiletý princ Philip konečně vrátil domů z nemocnice, kde byl hospitalizovaný několik dní. Panovaly však obavy o to, jak jeho křehké srdce zvládne výpověď prince Harryho a vévodkyně Meghan a obvinění, která dvojice vznesla v rozhovoru s Oprah. Jeho příbuzní se tak drží jasného pravidla.

Když byl princ Philip v únoru převezen do nemocnice, nikdo netušil, co se děje. Vzhledem k jeho vysokému věku, kdy pro něj může mít i naprosto banální onemocnění fatální následky, byly obavy veřejnosti i jeho blízkých zcela oprávněné. Krátce na to však Buckinghamský palác oznámil, že princ Philip bojuje s jistou infekcí, vše se ale vyvíjelo dobře. V nemocnici nakonec strávil dlouhých 28 dní, nakonec byl v pořádku propuštěn zpátky domů.

Rozhovor s Oprah

Zatímco byl ale princ Philip v nemocnici, celý svět sledoval očekávaný rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah. V interview se manželé otevřeně rozpovídali o tom, co stálo za jejich rozhodnutím opustit britskou královskou rodinu. Padala drsná slova o odcizení, rasismu, a dokonce sebevraždě. To bylo pořádně silná káva pro všechny, hlavně ovšem pro samotnou britskou královskou rodinu.

Veřejnost zároveň nemohla vévodovi a vévodkyni ze Sussexu odpustit, že se rozhodli rozhovor odvysílat v době, kdy se princ Philip léčil z infekce a potřeboval co možná největší klid. Je totiž více než jasné, že by ho nejrůznější obvinění, která v rozhovoru manželů zazněla, mohla přinejmenším pořádně rozrušit.

Rodina ho chrání

„Rozhodně ví o rozhovoru Harryho a Meghan, ale královna, princ Charles a princ William se tomuto tématu v konverzacích s ním vyhýbají,” nechal se slyšet zdroj blízký britské královské rodině pro web Us Weekly. Královna je rovněž prý velmi ráda, že se její manžel vrátil zpátky Je si dobře vědoma jeho zdravotního stavu, a tak je zcela pochopitelné, že s ním proslulý rozhovor rozebírat nechce, aby v něm zbytečně nevyvolávala nervozitu či jiné špatné pocity.

V rozhovoru Harry a Meghan ostrými slovy rozhodně nešetřili. Meghan uvedla, že se v britské královské rodině cítila jako ve zlaté kleci, nemohla se vídat se svými přáteli a cítila obrovský tlak ze všech stran. Zároveň prý musela čelit rasismu, když v Paláci panovaly obavy o barvu kůže jejich syna Archieho. V důsledku všeho pak vévodkyně uvažovala i o sebevraždě.

Harry na druhou stranu si je velmi dobře vědom i toho, jakým způsobem na ně útočila britská média. Chtěl proto svou rodinu před novináři uchránit, protože nechtěl, aby museli žít ve stejném prostředí, které před několika lety stálo jeho matku, princeznu Dianu, život.

Zdroj: Youtube