O čem se po pohřbu bavili princové Harry a William? Blízký zdroj promluvil

Bratři Harry a William se na pohřbu jejich dědečka prince Philipa setkali poprvé po několika měsících odloučení. Jejich vztahy jsou dlouhou dobu na bodu mrazu, a proto všechny zajímalo, jak se k sobě sourozenci budou chovat. Po pohřbu se pak společně pustili do několikahodinové debaty…

Pohřeb prince Philipa po celém světě sledovaly v přímém přenosu miliony diváků. Ne však jen proto, aby se na dálku s vévodou z Edinburghu rozloučili, ale také kvůli setkání bratrů Harryho a Williama. Ti se totiž poprvé viděli tváří v tvář po více než roce, během kterého se zcela odcizili. Princ William nemohl svého mladšímu bratrovi přijít na jméno poté, co se Harry a jeho manželka Meghan rozhodli vzdát se svým královských povinností a přestěhovat se do Ameriky. Když se pak zdálo, že se na staré rány pomalu zapomíná, Harry s manželkou otevřeli rány nové. To opravdové peklo totiž rozpoutal jejich rozhovor s moderátorkou Oprah, ve kterém se veřejně naváželi do britské královské rodiny, a dokonce ji označili za rasistickou.

Dlouhý rozhovor

Bylo jasné, že po takové době mlčení by si toho bratři navzájem hodně sdělili. Na samotném pohřbu se ale velmi drželi. Vlastně jen v jeden moment měli příležitost kráčet vedle sebe a sami konverzovat. Prostoru se jim dostali až po skončení celého ceremoniálu. Dle webu Fox News spolu bratři strávili za zavřenými dveřmi zámku Windsor celé dvě hodiny, přičemž se k jejich rozmluvě připojil i jejich otec, princ Charles.

„Je neznámé, co bylo řečeno za zavřenými dveřmi a když se vypnuly kamery, ale bylo by nepochopitelné si myslet, že nepřišla řeč na odchod Harryho a Meghan z Británie a na jejich rozhovor s Oprah,” nechal se slyšet zdroj blízký britské královské rodině.

Potřebují čas

Spousta lidí by ráda věřila tomu, že smrt princ Philipa svede jeho vnuky Williama a Harryho opět dohromady, podle mnohých je to ovšem během na delší trať. „Mají toho hodně, co musí společně rozplést,” řekl spisovatel Penny Juror. „Tohle odloučení trvá až moc dlouho. Potřebují čas, prostor a důvěru,” dodal ještě. „Harry by měl zůstat na královniny narozeniny. To je tím nejmenším, co může udělat pro svou babičku a zároveň mu to dá další příležitost promluvit si s otcem a bratrem,” vysvětloval Juror, co by podle něj měl Harry udělat.

V současnou chvíli není zcela jasné, kdy se Harry vrátí za svou manželkou do Kalifornie. Dle původních informací se měl do Spojených států vracet krátce po skončení pohřbu. Nyní to ale vypadá, že se možná přece jen zdrží i přes královniny narozeniny.

Podívejte se na krásné momenty prince Harryho a jeho bratra Williama:

Zdroj: Youtube