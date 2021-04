Princ Harry na pohřbu dědečka: Nesmí se rozloučit stejně jako William a Charles!

Účast prince Harryho na pohřbu jeho dědečka bude zcela jasně demonstrovat jeho rozhodnutí vzdát se svého královské titulu. Narozdíl od svého otce, prince Charlese, a svého bratra, prince Williama, totiž nebude moct vzdát dědečkovi hold zažitým gestem…

Když se princ Harry a jeho manželka Meghan rozhodli odejít z britské královské rodiny a nadále nevystupovat jako členové monarchie, možná si ani jeden z nich neuvědomil, jak moc je tento krok bude odlišovat od ostatních na velkých rodinných událostech. Sám se o tom nyní přesvědčí právě princ Harry, který se v sobotu zúčastní pohřbu svého dědečka, prince Philipa.

Svým rozhodnutím totiž Harry přišel o čestné armádní tituly včetně titulu kapitána královské námořní pěchoty. Z toho důvodu bude s největší pravděpodobností nucen na pohřeb obléknout klasický oblek namísto armádní uniformy. Právě proto bude dle serveru Hello Magazine vyčnívat mezi svým otcem a bratrem, kteří na smuteční událost dorazí právě ve svých armádních uniformách.

Medaile ano, uniforma ne

Královský protokol hovoří o tom, že vysloužilý personál může při podobných událostech nosit své medaile, avšak ne uniformy. Navíc jen ti, kdo mají svou vojenskou čelenku mohou salutovat, což znamená, že Harry není oprávněn k tomu vzdát dědečkovi hold takovým gestem narozdíl od svého otce a bratra.

Král grilování a legenda škádlení

Přestože tedy Harry nebude moct uctít památku svého dědečka tak, jako to udělají princ Charles a princ William, neznamená to, že by si nenašel jiný způsob, jak vdát princi Philipovi hold. Svědčí o tom například srdceryvné prohlášení, které vydal. „Můj dědeček byl mužem služby, úcty a skvělého humoru. Byl velmi autentický, bystrý a dokázal si udržet pozornost díky svému šarmu a také díky tomu, že jste nikdy nevěděli, co řekne,” napsal princ Harry ve svém prohlášení dle webu Hello Magazine.

„Bude se na něj vzpomínat jako na nejdéle žijícího vládnoucím chotěm královny, významného příslušníka armády, prince a vévodu. Pro mě, podobně jako pro mnoho z vás, kteří vloni přišli o své milované nebo prarodiče, to byl především děda: král grilování, legenda ve škádlení a drzý do úplného konce. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale vím, že právě teď by nám všem řekl s pivem v ruce: ,No tak, pohněte s tím,’. Takže s touhle radou, dědečku, díky za tvou službu, za tvou oddanost babičce i za to, že jsi byl vždycky svůj,” stojí ještě v prohlášení prince Harryho.

Podívejte se na průřez života prince Philipa:

