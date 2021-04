Poslední okamžiky Prince Philipa: Usmíření s Charlesem a touha zemřít doma.

Těsně před výročím stých narozenin nečekaně zemřel Princ Philip. Po jeho postupně vyplývají na povrch dojemné detaily jeho posledních okamžiků. Princ zemřel doma, obklopen nejbližšími a stihl se usmířit se svým synem Charlesem.

Láska britské královny Alžběty II. a Prince Philipa připomínala román. Královna si v roce 1947 sňatek s princem dánským a řeckým i přes nepřízeň svých rodičů prosadila.

Ačkoliv byl v očích rodiny Alžbety Philip zcela nevhodným adeptem na post manžela následnice trůnu, vztah dvojici vydržel neuvěřitelných 73 let.

Vévoda z Edinburghu v roce 2019 prodělal autonehodu a od té doby s spekulovalo o jeho zdravotním stavu. Následně byl v únoru hospitalizován kvůli blíže neupřesněné infekci. Po propuštění to ale vypadalo, že se mu opět daří skvěle. O to více zpráva o smrti Philipa veřejnost šokovala.

Philip odmítl převoz do nemocnice, chtěl zemřít doma

Z noci ze čtvrtka na pátek se prý zdravotní stav Prince Philipa výrazně zhoršil, podle zdrojů Daily Mailu ale odmítl převoz do nemocnice.

"Několik posledních týdnů Philip strávil v nemocnici a během nich netoužil po ničem jiném, než aby se dostal domů. Operovali mu sice srdce ve snaze přidat mu nějaký ten čas navíc, možná s ohledem na blížící se sté narozeniny, ale na tom mu opravdu nezáleželo. Rozhodně ale nechtěl zemřít v nemocnici." tvrdí zdroj.

Princ Philip nakonec zemřel ve svém soukromém apartmánu na hradě Windsor, v pátek 9. dubna. Vévoda odešel z tohoto světa pouhé dva měsíce a jeden den před svými stými narozeninami. I v poslední chvilce mu po boku stála jeho milovaná manželka Alžběta, neboli "Lilibeth", jak ji láskyplně oslovoval.

Synové se přišli rozloučit, poslední dorazil Charles

Vztah Prince Philipa a jeho prvorozeného syna a následníka trůnu Charlese nebyl v minulosti zrovna ideální. Ve své biografii dokonce Charles napsal, že ho otec zastrašoval, vysmíval se mu a byl na něj velice přísný.

To se ale před nedávnem změnilo a otec se synem si prý stihli vyříkat křivdy z minulosti. "Možná to mezi nimi bývalo napjaté, ale v posledních letech tomu bylo spíš naopak. Panovala mezi nimi skutečná láska, náklonnost a porozumění," tvrdí osoba blízká královské rodině. Že se vztahy zlepšily dokazuje i to, že Charles jezdil poslední týdny otce často navštěvovat.

Rozloučit se se zesnulým panovníkem ale překvapivě jako první nedorazil následovník trůnu, nýbrž "černá ovce rodiny", princ Andrew , který se kolem 10:40 objevil před zadním vchodem zámku, kde jsou soukromé komnaty Alžběty a Philipa. V 11:15 pak podle dostupných informací dorazil další člen rodiny, se vší pravděpodobností princ Edward a až poté Charles.

Zprávu o smrti Philipa byla poté, co ji potvrdil královský lékař a informace byla sdělena všem členům královské rodiny, předána předsedovi vlády a příslušným vládním orgánům, a to prostřednictvím jednoduché zprávy: "Forth Bridge is down". Tento byl kód znamená právě smrt vévody z Edinburghu.

Princ Philip byl velice oblíbený.

Zdroj: Youtube