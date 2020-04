Srdce ze zlata po mamince Dianě: Neuvěříte, pro co se rozhodl princ William!

"William velmi vážně uvažuje o návratu k práci pilota záchranky. Ví, že v této zemi snaží aktuálně každý pomáhat, takže by také rád pomohl. Bohužel je to složité, jelikož se civilního povolání vzdal, aby mohl vykonávat oficiálně funkce člena královské rodiny! Veškerá zodpovědnost nyní navíc leží jen na něm, jelikož Harry odešel a vzdal se královského jména, a Andrew má zákaz se ukazovat na veřejnosti kvůli skandálům!" napsal časopis Nový čas pre ženy.

Zda si tedy bude moci William dovolit skloubit dobročinnost s povinnostmi prince, je zatím ve hvězdách. On sám ale své přání prosazuje a doufá, že bude jedním z těch, kteří budou pomáhat v prvních řadách.

Jedná se ale o velice riskantní práci, při které by následník trůnu měl na starosti letecky převážet vážné případy nakažených pacientů koronavirem, kteří vyžadují napojení na plicní ventilaci. To by však znamenalo dlouhodobou izolaci od manželky, dětí a celé rodiny. O vývoji situace Vás budeme nadále informovat!