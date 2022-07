Princ William trpí kvůli Harrymu: Přítel z jeho okolí přišel se smutným tvrzením

Zdroj: Profimedia

Od dob, kdy princ Harry a jeho manželka Meghan vystoupili v pořadu Oprah a drsně zkritizovali celou britskou královskou rodinu, už uplynul více než rok. Čas ale stále nedokázal zahojit všechny rány, které tím monarchie utrpěla, a vévodovi a vévodkyni ze Sussexu stále mnozí nemohou přijít na jméno. A to včetně prince Williama, který kvůli Harrymu nesmírně trpí.

Princ Harry a jeho bratr princ William spolu měli vždy krásný vztah a ve všem se navzájem podporovali. Ve chvíli, kdy jejich matka, princezna Diana, zemřela, se mezi nimi vytvořilo nesmírně silné pouto a bratři si byli vždy nablízku. To se však změnilo ve chvíli, kdy se princ Harry se svou manželkou Meghan Markle před dvěma lety rozhodli opustit Velkou Británii a vzdát se královských povinností. Tím vztah bratrů utrpěl ošklivou ránu. A tu pak ještě prohloubilo interview Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah, během kterého dvojice očerňovala královskou rodinu.

Prince Williama drásá smutek

Slovy, která padla v rozhovoru s Oprah, utrpěla celá monarchie a všichni se k Harrymu a Meghan otočili zády. Zatímco ovšem s královnou se vévodovi a vévodkyni ze Sussexu podařilo časem vztahy urovnat, princ William stále není připravený bratrovi odpustit. „U Williama se střídá obrovský smutek kvůli tomu, že se mu zbortil vztah s bratrem, a také velká zlost z toho, co jeho bratr udělal,” nechal se slyšet přítel Williama pro web Daily Mail.

„On Harryho opravdu miluje a připadá si, že ztratil jediného člověka, kromě své manželky, který mu naprosto rozuměl. Zároveň ale věří, že jisté věci se zkrátka nedělají. A Harry na sto procent zašel až moc daleko,” dodal ještě člověk z okolí prince Williama.

Malá šance

Fanoušci britské královské rodiny by rádi viděli usmíření bratrů, to se ale v dohledné době jen tak neuskuteční. Přestože má William i přes to všechno, co se stalo, pro svého bratra v srdci speciální místo, nedokáže mu jen tak odpustit. Otázkou je, jestli toho bude vůbec někdy schopen. Jak totiž uvedl další zdroj z okolí vévody z Cambridge, šance, že si bratři někdy opět padnou kolem krku, je velmi malá.