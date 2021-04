Vyjádření odborníka: Harryho s Williamem stmelila smrt, pomohla vévodkyně Kate

Ve věku úctyhodných 99 let zemřel princ Philip. Po více než roce a půl se na jeho pohřbu veřejně setkali princ Harry s Williamem. Vztahy v královské rodině už jsou nějakou dobu na bodu mrazu a smuteční obřad se tak stal příležitostí ke smíření rozhádaných bratrů. A pomohla k tomu vévodkyně Kate!

Pohřeb se odehrál na hradu Windsor, kde byly uloženy v kapli svatého Jiří ostatky vévody z Edinburghu. U posledního rozloučení s manželem královny Alžběty II. se po dlouhé době veřejně setkali i bratři Harry s Williamem. Meghan Markle chyběla kvůli těhotenství, a tak z manželek princů dorazila jen vévodkyně Kate.

Dalo se čekat, že to mezi Harrym a Williamem bude vřít vzhledem k nedávnému kontroverznímu rozhovoru, který princ Harry s manželkou Meghan poskytli Oprah Winfrey a kde si stěžovali na poměry v královské rodině. Podle odborníků na řeč těla však setkání napomohlo ke smíření.

Dost možná tomu pomohlo také to, že na pohřbu chyběla Meghan, která se do Británie nemohla vydat, jelikož je těhotná a mohlo by to pro ni být nebezpečné.

Meghan na pohřbu chyběla

„Meghan by si moc přála, aby mohla přiletět do Británie, aby podpořila svého manžela, jenže její lékař jí důrazně doporučil, aby cestu neabsolvovala z důvodu pokročilého stádia těhotenství,” řekl zdroj blízký páru dle Vanity Fair.

Poslední rozloučení proběhlo překvapivě poklidně, byť to tak na začátku nevypadalo. „Je zajímavé, že když se na smuteční ceremonii předčítalo z Bible, princ William se uvolněně díval na windsorského děkana, ale Kate (Middleton) měla takřka vražedný pohled, který upínala přímo na prince Harryho,“ popisuje expert na řeč těla Bruce James.

„Je to u ní velmi neobvyklé chování. Nevíme, proč tak činí. Víme jen, že Kate musí zažívat velmi silné emoce, možná vnitřní hlas, který chce vyjádřit, ale při této příležitosti je to nevhodné. Může to vyjádřit jen pohledem,“ dodává.

Kate jim dala příležitost se smířit

„Po bohoslužbě Harry odešel z lavice jako poslední a vypadal, že se vyhýbá očnímu kontaktu,“ pokračuje James. „Mezi dvěma bratry byl posléze oční kontakt vidět,“ tvrdí a vysvětluje, kdy nastal moment, jenž oba bratry stmelil.

„Když si pak William, Harry a Kate šli povídat, Kate ustoupila, aby si popovídala s někým jiným a nechala dva bratry kráčet o samotě v okamžiku smíření, ve které všichni doufali,“ doplnil Bruce James pro deník The Mirror.

Zdroj: Youtube