Princ William rozhodně nebyl neviňátko: Kdysi malému Harrymu podával alkohol

Dlouho princi Harrymu trvalo, než se mezi veřejností zbavil své nálepky protekčního spratka, který si během svého dospívání užíval alkoholu, přízně dívek a rád vzbuzoval rozruch nejrůznějšími skandály. Někteří jej kvůli tomu vnímali jako černou ovci britské královské rodiny, zatímco jeho staršího bratra, prince Williama, mnozí v té době brali za zodpovědného a uvědomělého mladého muže, kterého by si mladší Harry měl vzít za vzor. Jenže podle spisovatele Roberta Laceyho to byl právě William, kdo mohl za Harryho bouřlivé mládí.

Nahé fotky v Las Vegas, kostým s nacistickými symboly anebo kouření marihuany. Princ Harry má za sebou obrovské množství nejrůznějších skandálů, kterými nepobouřil jen veřejnost, ale také své příbuzné. Někteří fanoušci britské královské rodiny se na něj proto během jeho mládí dívali skrz prsty. Nikdo netušil, co náhlou změnu jeho chování zapříčinilo. Častokrát v ní však lidé viděli možné potlačené trauma ze smrti matky. Na druhou stranu jeho starší bratr William působil vždy uvědoměle a veřejnost na něj nahlížela jako na zlatíčko britské monarchie. Podle novináře Roberta Laceyho takovým neviňátkem ovšem zdaleka nebyl.

Alkohol Harrymu podával bratr

I samotná média Harryho kdysi označovala za bouřliváka a nikoho ani nenapadlo, zda v jeho proměně nemá prsty jeho starší bratr, princ William. Když kolem roku 1998 nechal princ Charles své syny, aby si sklepení venkovského paláce v Highgrove předělali ve společenskou místnost, možná ani netušil, co se pod zemí bude dít. „A to je místo, kde chlapci začali dělat různé neplechy. Zlobit však začal jako první starší bratr a to není úhel pohledu, jakým to popisoval britský tisk. Nikdy nekritizovali Williama, ale vždy vinili Harryho a dávali mu nálepku nezbedného chlapce,” nechal se slyšet novinář Robert Lacey v Blesk Podcastu.

Jak zároveň novinář a spisovatel dodal, byl to právě William, kdo ve sklepení pořádal nejrůznější večírky a kdo na ně zajišťoval alkohol. Princ Harry tak pod dohledem svého bratra začal popíjet již v pouhých třinácti letech. Jen o tři roky později už kouřil marihuanu.

Někdo ho kritizoval, jiní mu fandili

Nejrůznější eskapády prince Harryho lezly velké části veřejnosti krkem. Podle mnohých názorů ničil obraz britské královské rodiny a jeho otec jej měl držet více zkrátka. Ostatním se ale jeho povaha líbila. Nepředvídatelné chování Harryho totiž způsobovalo, že se s ním lidé mohli ztotožnit. „William byl ten správňák a Harry ten, kdo dělal chyby, rád se napil a byl tím, koho načapali, že kouří marihuanu. A taky to byl on, kdo měl hodně přítelkyň. Tato lidská stránka k němu přitahovala lidi a polidšťovala britskou královskou rodinu,” uvedl ještě Robert Lacey a poukázal tak na to, že se tehdy Harrymu podařilo rozdělovat společnost.