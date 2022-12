Princ William a Kate zuří: Jejich příbuzný v reality show říká, co nemá

Princ William a vévodkyně Kate

Zdroj: Profimedia

Zatímco diváci australské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here si zamilovali Mikea Tindalla, manžela sestřenice prince Williama, pro jeho smysl pro humor a bezprostřednost, sama britská královská rodina z jeho účasti v show radost nemá. A to proto, že si možná otevírá pusu víc, než by měl.