Nevěrník princ William? Kate Middleton podvádí s bývalou modelkou, tvrdí zdroje

Princ William a Kate Middleton byli vždy považovaní za krásný pár, o kterém se tvrdilo, že jej nikdy nic nerozdělí. Jenže v posledních dnech se kolem nich rojí spekulace, které o velké lásce rozhodně nesvědčí. Princ z Walesu má totiž Kate Middleton podvádět. A to už nějakou dobu.

Zatímco princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se už několik let starají o pořádné pozdvižení v britské královské rodině, princ William a Kate Middleton byli párem, který se snažil situaci i obraz monarchie zachraňovat. Pilně se věnují svým královským povinnostem, jsou dokonalými rodiči a pro mnohé také prototypem skvělých partnerů a manželů. Ne vše je ale možná tak, jak se zdá.

Spekulace o milence

Jak totiž uvedl web marca.com, Kate Middleton nemusí být jedinou ženou v životě prince Williama. Ten se má totiž údajně scházet s bývalou modelkou Rose Hanbury, která kdysi byla velkou kamarádkou právě jeho manželky. První spekulace o nevěře se začaly objevovat už v roce 2019, když byl William vyfotografován ve společnosti Rose na jednom večírku. V té doby pak navíc měla Kate se svou přítelkyní přátelství rozvázat.

Přestože dosud nebylo potvrzeno nic o tom, že by Williama a Rose pojil nějaký hlubší vztah, podle posledních informací o něm není pochyb.

Strávili spolu Valentýn

Britská média informovala o tom, že měl William strávit den svatého Valentýna právě s Rose v jedné z luxusních restaurací. Jak následně uvedl číšník, který tvrdí, že dvojici během večeře obsluhoval, princ z Walesu své milence daroval krásný perlový náhrdelník.

Spousta lidí se na nové informace ovšem dívá velmi skepticky. A není se čemu divit. Dosud totiž nic nenasvědčovalo tomu, že by manželství Kate a Williama procházelo krizí. Navíc je k neuvěření, že by si William, v případě, že by skutečně milenku měl, vybral ke scházení veřejné místo, na němž by riskoval, že ho někdo vyfotografuje.