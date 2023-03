Princ William a Kate mají spekulací o nevěře dost: Stěžovali si v paláci

Zdroj: Profimedia

Idylický pár princ William a Kate Middleton možná nejsou natolik šťastní, jak se na první pohled tváří. Alespoň takové informace různé zdroje podávaly do médií po celém světě. Zdá se však, že podobných řečí už mají manželé tak akorát dost. A dokonce si postěžovali i svým příbuzným.

Princ William a Kate Middleton si snaží užívat život plnými doušky, ne vždy jim to ale jde na jedničku. Už několik let je totiž trápí zvěsti o tom, že je prý William své manželce nevěrný. Tu měl podle španělského webu marca.com podvádět s britskou modelkou Rose Hanbury. S tou údajně dokonce strávil i letošní den svatého Valentýna. Podle manželského páru jde ale o holý nesmysl.

Chtěli se bránit oficiálně

Kate a William nikdy veřejně neadresují soukromé problémy, a tak ani zvěsti o nevěře nebyly výjimkou. Rozhodně se o nich ale baví doma a také se svými blízkými. A rozhodně nechtěli celou záležitost nechat jen tak. Jak uvádí Cosmopolitan, ze zpráv nebyla nadšená ani sama Rose Hanbury a její manžel.

„Obě strany zvažovali podání žaloby, ale protože bylo na první pohled zřejmé, že jde o výmysly, rozhodli se to zkrátka ignorovat. Tyhle bolestivé drby jsou zkrátka nepravdivé,” nechal se před časem slyšet královský reportér Richard Kay.

Konec přátelství

O tom, že měl být William Kate nevěrný právě s Rose Hanbury, se mluvilo i psalo už zhruba před dvěma lety. Tehdy si totiž mnozí začali všímat toho, že Rose a Kate, dříve velké kamarádky, spolu najednou přestaly trávit čas. A tak si pravděpodobně mnozí domysleli, že za tím musí stát románek Rose s princem Williamem.

Nikdy ovšem nebylo nijak potvrzeno, že by Kate a Rose přestaly být přítelkyněmi. Stejně tak ani to, že by byla Rose milenkou prince Williama. Zprávy zřejmě poprvé vyšly z úst těch, kteří se snaží dokonalý královský pár rozeštvat.