Princezna Charlotte slaví 6. narozeniny! Kate sdílela roztomilou fotografii

Víkend se u prince Williama a Kate Middleton dle všeho nesl ve znamení oslav. Před pár dny totiž uplynulo deset let od jejich svatby, v neděli pak měla jejich dcera, princezna Charlotte, narozeniny. Rozkošná holčička roste jako z vody a je jí už neuvěřitelných šest let! Kate při této příležitosti na sociální síti sdílela její aktuální fotografii.

Princ William a Kate Middleton jsou štěstím bez sebe. Jejich manželství trvá již více než deset let a zdá se, jako by snad neztratilo ani špetku lásky. Společně mají tři krásné děti, které jim dělají samou radost a které jim zároveň ukazují, jak rychle čas vlastně plyne. Nyní se o tom přesvědčili znovu při příležitosti oslav šestých narozenin jejich dcery, princezny Charlotte. Její fotografii, jak je u manželského páru zvykem, zveřejnili pyšní rodiče na sociální síti.

Celý tatínek

„Přejeme princezně Charlotte šťastné narozeniny,” stojí u příspěvku, který se objevil na Instagramovém profilu Kensingtonského paláce. Na přiložené fotografii stojí princezna Charlotte a usmívá se do fotoaparátu, její vlasy jí jemně padají na ramena a je oblečena do šatů s květinovým vzorem. Pod snímkem se ihned objevila spousta gratulací, přičemž někteří z komentujících poznamenali, že se Charlotte výrazně podobá svému tatínkovi, princi Williamovi, v dobách, kdy byl ještě dítětem. A nutno říct, že podoba je to velmi znatelná!

Skvělý vztah se sourozenci

Princ William a Kate přivítali Charlotte na svět 2. května 2015 jako své druhé dítě. Charlotte má staršího bratra, prince George, který se narodil v červenci 2013, a mladšího brášku, prince Louise, jež se narodil v dubnu roku 2018. Dle webu Us Weekly má malá princezna se svými sourozenci perfektní vztah. „Moc si užívá, že má mladšího brášku, se kterým si může hrát. Svou roli starší sestry bere velmi vážně. malého Louise nespustí z očí,” řekl podle Us Weekly zdroj blízký britské královské rodině. Starší George je zase velmi ochranitelským bratrem pro své dva sourozence. Velmi se o ně stará, a dokonce jim daroval některé ze svých hraček.

Hrdí rodiče si pak dávají na výchově dětí velmi záležet. Hlavně se snaží, aby se jejich děti držely při zemi. „Zatímco dětí vědí, že je na nich něco speciálního, co je odlišuje od ostatních, nejsou rozmazlené,” svěřil se ještě zdroj podle Us Weekly.

Princezna Charlotte se podobá i své babičce princezně Dianě:

