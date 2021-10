Princ William učinil překvapivé vyznání: Nejlépe mu je mimo Kensingtonský palác

Zdroj: Profimedia

Jejich oficiální bydliště se nachází v Kensingtonském paláci, princ William a Kate Middleton se svými dětmi však každou volnou chvíli tráví ve venkovském sídle Anmer Hall v kraji Norfolk. Na tuto honosnou stavbu nacházející se daleko od rušného Londýna nedají manželé dopustit, samotný klid ovšem není tím jediným, co je na ní láká. Princ William nyní přiznal, proč se do sídla tolik zamilovali.

Není žádným tajemstvím, že se princ William se svou rodinou často vydává do Norfolku do jejich venkovského sídla s názvem Anmer Hall. Ať už jde o školní prázdniny, státní svátky či jiné volné dny, vévoda a vévodkyně z Cambridge se okamžitě sbalí a společně s dětmi vyrážejí do této odlehlé stavby, kde si mohou užívat přírody, čerstvého vzduchu a hlavně ničím nerušených rodinných chvilek. Dům má ovšem svou historii, díky které se něj všichni tolik zamilovali. Prsty v tom má zesnulý princ Philip.

Útočiště prince Philipa

Princ William se na začátku letošního roku rozpovídal v dokumentu Prince Philip: The Royal Family Remembers (Princ Philipa: Královská rodina vzpomíná) o tom, proč se cítí více doma v odlehlém sídle Anmer Hall ve městě Sandringham než v jeho bytě v Kensingtonském paláci, kde má on i jeho rodina domovskou adresu.

Princ William si k venkovskému sídlu vytvořil vztah hlavně díky svému dědečkovi, princi Philipovi. „Sandringham byl vždycky velmi, velmi důležitou součástí jeho života,” uvedl v dokumentu podle webu Hello Magazine princ William. „Měl za úkol být strážcem, staral se o budovu od roku 1952. Myslím si, že být tady pro něj bylo útěkem,” dodal ještě vévoda z Cambridge.

Princ Philip místo vyšperkoval

Jak dále princ William uvedl, princ Philip měl honosnou stavbu a přilehlé pozemky rád hlavně proto, že mu bylo umožněno ovlivňovat vzhled domu i okolí. „Nechal tu zasadit přes 40 kilometrů živého plotu, 45 lesů, přes dva miliony stromů. Všechny tyhle věci vážně přispěly ke zlepšení celé oblasti,” chválil ještě princ William dědečka.

„Jezdit sem a žít tady ve mně vytváří pocit toho, že tohle je ta část země, ve které chceme být. Milujeme to tady. Připadáme si tu doma, a to díky tomu, co zde dědeček vytvořil,” dodal ještě vévoda.

Princ William se svou rodinou tráví v sídle Anmer Hall spoustu času