Princ William má jasný plán: Jakmile začne vládnout, některé členy odstřihne

Přestože je stále v čele britské monarchie královna Alžběta II. a jejím následníkem je princ Charles, jednou přijde řada i na jeho syna prince Williama. I když jde prozatím o hudbu velmi vzdálené budoucnosti, vévoda z Cambridge již nyní plánuje, jak monarchii přeorganizuje, jakmile usedne na trůn.

Princ William patří mezi veřejnosti nejvíce zbožňované členy britské královské rodiny. Je ale velmi pravděpodobné, že jeho popularita klesne minimálně mezi jeho příbuznými ve chvíli, kdy se jednou stane králem. Stejně jako jeho otec, i William chce totiž „zeštíhlit” monarchii a několik z jejich pracujících členů chce zbavit jejich pozic. Pro web Daily Mail o tom promluvil zdroj z jeho blízkého okolí.

První půjde z kola ven princ Andrew

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou nejproblematičtějšími členy britské královské rodiny princ Harry a jeho manželka Meghan. Mnohem horší světlo na monarchii ovšem vrhá syn královny Alžběty, princ Andrew, který byl dlouhou dobu vyšetřován kvůli údajnému znásilnění nezletilé dívky. Není proto divu, že to bude právě on, kdo, ať už pod vládou prince Charlese nebo prince Williama, půjde z kola ven jako první.

O pozice chce William ale připravit i další. V ostatních královských rodinách je naprosto běžné, že většina z jejich členů má běžné zaměstnání a z peněz daňových poplatníků nežijí. A přesně toho chce docílit i princ William. Funkci pracovníka ve službách britské královské rodiny si bude moci ponechat jen hrstka z jejích členů.

Už nebude mlčet

Další významnou změnou prince Williama coby krále bude i větší komunikace s veřejností. „Princ William věří, že musí být monarchie zkrátka lepší v tom, jak vysvětluje svou roli ve světě,” uvedl zdroj z jeho okolí. Zároveň vévoda věří, že veřejnosti již dochází trpělivost s tím, nakolik málo královská rodina komunikuje s lidem o důležitých věcech. „Tohle fungovalo u královny, která to měla dobře promyšlené. Královna má komunikaci dobře promyšlenou, William ale chce učinit několik změn, aby se mohl lid ke královské rodině více přiblížit a mít větší přehled,” řekl ještě člověk blízký princi Williamovi. Ten sice usedne na trůn až za velmi dlouhou dobu, evidentně chce být ale na velký úkol řádně připravený.