První homosexuální král Británie? Princ William reagoval na sexualitu svého syna

Princ William se po svých 37. narozeninám ocitl v neziskové organizaci Albert Kennedy Trust na přednášce o problematice LGBTQ+ dětí bez domova. Během rozhovoru s přednášejícími a mládeží zazněla z publika zajímavá otázka: Jak by princ William reagoval, kdyby mu jedno z dětí - George, Charlotte nebo Louise - oznámilo, že má zájem o opačné pohlaví?

Otázka nebyla vyřčena náhodou. Přestože je to špatné, divné a blbé, lidé spekulují o Georgově orientaci. Co je na tom špatné a blbé je fakt, že takhle mladý klučina pořádně neví, co to přitahování nebo zamilovanost vůbec je. Důvodem spekulací je jeho něžné vzezření a krátké kalhoty v zimě, které má ale naordinované královským protokolem.