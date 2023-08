Spory prince Williama a Harryho: Blízký přítel prozradil, co je dnes jinak

Zdroj: Profimedia

Mnoho lidí se drželo naděje, že shledání bratrů Harryho a Williama na pohřbu jejich dědečka, prince Philipa, povede k jejich usmíření. Tak se ale dle všeho nestalo. Bratři spolu sice vedli několikahodinovou konverzaci, nadále ale zůstávají odcizeni. Jejich blízký přítel nyní uvedl, jak se věci od té doby změnily.

Vztah prince Williama a jeho bratra Harryho je zahalen tajemstvím již více než rok. V první řadě nemohl William svému mladšímu bratrovi odpustit rozhodnutí vzdát se královských povinností a odstěhovat se do Spojených států. Když už se pak konečně zdálo, že jsou bratři na dobré cestě, byl odvysílán rozhovor prince Harryho a jeho manželky Meghan s moderátorkou Oprah. A jakékoliv naděje opět klesly ke dnu. Pak však britskou královskou rodinu zasáhla smutná událost. Zemřel totiž manžel královny Alžběty II., princ Philip. Veřejnost tak stále doufala, že na jeho pohřbu Harry a William konečně zakopou válečnou sekeru a svůj vztah obnoví. Avšak marně.

První krok

„Všechny zdroje mi říkají, že spolu stále nemluví,” vyjádřil se ke vztahu bratrů dle webu Us Weekly novinář Nick Bullen s tím, že shledání Harryho a Williama, ke kterému došlo na pohřbu prince Philipa, bylo velmi chladné. Věří však, že šlo o první důležitý krok vedoucí k zahojení vztahů. Svůj podíl na tom měla také manželka Williama, Kate Middleton. „Je naprosto jasné, že vévodkyně z Cambridge dělala vše pro to, aby mezi bratry postavila most,” dodal ještě novinář a odkazoval přitom na to, jak se Kate snažila Williama a Harryho zapojit do jedné konverzace.

Nic není odpuštěno

Zdroj blízký britské královské rodiny před nedávnem sdělil webu Us Weekly, že bratři rozhodně nejsou ve stádiu, kdy by si navzájem odpustili. Za pokrok ale označil jejich společnou konverzaci, k níž došlo při Harryho nedávné návštěvě Velké Británie.

Blízký přítel obou bratrů, Tom Brandy, se nechal slyšet, že se vztah rozhodně nezahojil tak, jak si lidé mysleli, že se stane po jejich dubnovém setkání. „Bylo to naprosto normální, nehádali se a jejich život byl zkrátka jednoduchý. A pak to najednou pomalu spadlo někam, co bylo náročné, jak v soukromí, tak na veřejnosti. A to všechno během roka a půl,” sdělil jejich přítel, nakolik se bratři odcizili.

Princové Harry a William si vždy byli blízcí:

