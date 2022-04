Princ William jim je proti srsti: Lidé protestovali proti jeho návštěvě

Zdroj: Profimedia

Vévoda a vévodkyně z Cambridge tvrdě narazili. V rámci královské cesty při příležitosti oslav 70. let od doby, kdy Alžběta II. usedla na trůn, vyrazili na návštěvu několika míst v Karibiku. V jedné vesnici ale jejich příjezd vyvolal vlnu nevole. Tamní obyvatelé proti návštěvě prince Williama a Kate Middleton protestovali.

I když jsou princ William a Kate Middleton často označováni za miláčky nejen Velké Británie, ale také celého světa, ne všichni za tímto názorem stojí. Na některých místech této dvojici totiž lidé nemohou přijít na jméno. O tom se ostatně manželé přesvědčili teď, když se v rámci oslav 70. let vládnutí královny Alžběty II. vydali na královskou cestu, během které chtěli poctít svou návštěvou i několik oblastí v Karibiku. Právě v jedné z nich s nimi ale tamní obyvatelé vyrazili dveře.

Lidé protestovali

Vůbec prvním bodem na programu prince Williama a Kate Middleton byla podle webu Daily Mail návštěva kakaové plantáže poblíž vesničky Indian Creek. Jenže kakaová plantáž patří organizaci Flora and Fauna International (FFI). S tou obyvatelé Indian Creek dlouhodobě vedou spor o vlastnictví půdy. A právě ekologické organizace FFI je princ William patronem.

Krok tamních občanů, kteří s návštěvou vévody a vévodkyně nesouhlasili, je tak naprosto pochopitelný. Návštěvu britské královské rodiny zároveň obyvatelé označili za „kolonizaci” a také „facku do obličeje”.

Princi Williame, opusťte naši zem!

Lidem se zároveň nelíbilo to, že by měla helikoptéra s princem Williamem a Kate Middleton přistát na jejich fotbalovém hřišti, a to bez toho, aniž by s obyvateli tento krok kdokoliv probral a zeptal se je na to, zda s tím souhlasí. „Nechceme, aby přistáli na našem území, to jim chceme protestem sdělit. Mohou přistát kdekoliv chtějí, ale tady ne,” nechal se slyšet předseda vesnice k demonstraci, během které lidé s transparenty s nápisy jako „Princi Williame, opusťte naši zem!” protestovali proti jeho příjezdu.

A demonstrace se lidem vyplatila. Princ William a Kate Middleton se nakonec rozhodli překopat svůj program a návštěvu Indian Creek zrušili.