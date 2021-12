Dodnes je mu trapně: Princ William vzpomínal na zvláštní zážitek s Taylor Swift

Zdroj: Profimedia

Princ William toho v životě zažil mnoho. Některé zážitky mu však v paměti utkvěly více než jiné a při vzpomenutí na jeden z nich je mu i po letech trapně. Konkrétně jde o moment, kdy jej zpěvačka Taylor Swift vyzvala k tomu, aby si s ní šel zazpívat na pódium před sál plný lidí.

Když se princ William v roce 2013 zúčastnil charitativního večera na podporu lidí bez domova, myslel si, že půjde jen o další společenskou událost, která mezi ostatními nebude nijak vyčnívat. To se ale pořádně spletl. Gala večera se účastnila spousta známých tváří, mezi kterými nechyběla například ani zpěvačka Taylor Swift. A právě zážitek s ní i po více než osmi letech v princi stále probouzí pocity trapnosti.

Nemůžu uvěřit, že tenhle příběh vyprávím

Princ William si ze sebe naštěstí umí udělat legraci a možná i proto se rozhodl příhodu s Taylor Swift převyprávět. A to i přesto, že se při povídání styděl. „Bylo to tak před deseti lety. Nemůžu uvěřit tomu, že vám tuhle historku vůbec povídám. Šel jsem na charitativní večer pro Centrepoint, což je charita pomáhající lidem bez domova, kterou léta podporuji. Rozhlédl jsem se a viděl jsem, že Jon Bon Jovi a Taylor Swift také dorazili. Byl jsem z toho nadšený,” začínal vyprávění vévoda z Cambridge v novém podcastu od společnosti Apple s názvem Time to Walk.

„Když jsem si pak sedl a sledoval vystoupení Jona Bon Joviho, říkal jsem si, že už nemusím pracovat. Že si za pár minut dám večeři, popovídám si s pár lidmi a už nebudu ve službě. Ani ve snu by mě nenapadlo, co bude následovat,” pokračoval se smíchem.

Zvedl jsem se jako štěně a šel

„Seděl jsem vedle Taylor Swift, byla po mé levici. A potom, co Jon dozpíval svou první píseň, byla pauza. Taylor se na mě podívala, dala mi ruku na předloktí, podívala se mi do očí a řekla: ‚Pojď, Williame. Zazpíváme si!’,” vzpomínal princ.

„Dodnes nevím, co to do mě vjelo. Upřímně, i dnes se cítím trapně kvůli tomu, co následovalo. Nechápu, že jsem do toho šel. Ale když se na vás podívá Taylor Swift, dotkne se vaší ruky a řekne ‚Pojď’, ihned jsem se zvedl jako štěňátko a šel jsem,” dodal ještě manžel Kate Middleton. Zároveň přiznal, že ani pořádně neznal text písně, který společně s Taylor zpíval, a celá situace mu byla krajně nepříjemná. Po letech je ovšem rád, že do toho šel a vystoupil ze své komfortní zóny. „Je v pořádku občas nebrat sám sebe tak vážně a užít si ty momenty, kdy zkrátka děláte, co přijde,” řekla v závěru.

