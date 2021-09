Velké stěhování i Hollywood: Princezna Diana měla plán, uskutečnit ho nestihla

Zdroj: Profimedia

Zdá se, že se princi Harrymu a Meghan Markle povedlo to, co před mnoha lety plánovala i princezna Diana. I ona totiž toužila po opuštění Velké Británie a životě ve Spojených státech. Tam se dokonce chtěla prosadit v Hollywoodu.

Po mnoha a mnoha letech od tragického úmrtí princezny Diany vycházejí na povrch další skutečnosti týkající se jejího života. S šokujícím odhalením, které mapuje plány princezny Diany, jež měla krátce před svou smrtí, nyní vyrukoval její blízký přítel a hlasový trenér Stewart Pearce. Jak totiž uvedl web Mirror, Pearce po více než 24 letech prolomil mlčení a nechal se slyšet, že se princezna Diana krátce před svou smrtí plánovala i se svými syny a partnerem Dodim přestěhovat do Spojených států. Tam se chtěla prosadit v Hollywoodu jako producentka a chtěla se podílet na vzniku dokumentárních filmů. Stejně jako nyní dělá její syn Harry.

Chtěli jí do filmu

Princezna Diana milovala divadlo i film. Herečkou se však stát nikdy nechtěla. Přesto jí do rukou připadla nabídka, kterou by zřejmě nikdo jen tak neodmítl. Zhruba v polovině 90. let s ní totiž herec Kevin Costner probíral pokračování hitu Osobní strážce a chtěl, aby si v něm Lady D zahrála hlavní roli. Ta však s díky odmítla. Mnohem více ji lákala práce za kamerou.

„Věděla, že by se více uplatnila za kamerou než před ní. Přemýšlela o mnoha projektech a dostala i několik nabídek. Nejvíce ji však zaujalo, když dostala příležitost tvořit dokumenty o třech charitativních organizacích, ze kterých by později vznikly celovečerní filmy. Plánovala v Hollywoodu strávit spoustu času. V tu dobu Diana začala skutečně objevovat svou kreativní sílu,” prozradil Pearce.

Na schůzky s dalšími tvůrci už nikdy nepřišla

Podle Pierce Diana udržovala přátelství s britským filmovým producentem Davidem Puttnamem, který ji chtěl seznámit s dalšími ambiciózními tvůrci. „David jí vyprávěl o různých lidech, se kterými měla být Diana od podzimu roku 1997 v kontaktu a se kterými se měla setkat. Bohužel už se ale plány již nikdy neuskutečnily,” dodal ještě Pearce. Princezna Diana zemřela při autonehodě 31. srpna 1997.