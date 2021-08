Nejhorší den v mém životě: Princezna Diana svatbu s Charlesem protrpěla

Byla to událost, kterou u televizních obrazovek sledovaly stovky milionů lidí po celém světě. I když královská svatba vypadala jako z pohádky, manželství Diany a Charlese bohužel šťastně neskončilo. Jak ale probíhal velký den mladičké dívky, která kvůli nervozitě nemohla ani jíst a pár dnů před obřadem přemýšlela, že veselku zruší?

Pokud fanoušci královské rodiny na něco před obřadem opravdu netrpělivě čekali, pak to byly svatební šaty. Diana tehdy chtěla podpořit britské návrháře, a proto si vybrala sourozence Elizabeth a Davida Emanuelovi z Londýna, kteří v módní branži teprve začínali.

Spekulace o tom, jakou róbu Charlesova snoubenka nakonec oblékne, nebraly konce. Pokud by se tenkrát některým novinám podařilo získat návrh nebo dokonce snímek nevěstiných šatů, měl by milionovou hodnotu. Tomu se ale mladí tvůrci snažili za každou cenu zabránit. Od prvních dnů, kdy začali na šatech pracovat, byla proto okna salónu neustále překrytá žaluziemi, a utajovanou róbu dokonce střežila speciální ochranka.

Nejdelší vlečka a talismany pro štěstí

Nakonec vznikly těžké, volánové šaty s výraznými rameny, které se právem zařadily mezi nejslavnější oděvy historie. Róba měla nejdelší vlečku v dějinách britských královských svateb, měřila neuvěřitelných 7,6 metru. Diana musela chůzi v šatech dlouho trénovat a není divu, že jí pak samotná cesta k oltáři, u kterého stál princ Charles, trvala 3,5 minuty. Šaty byly tak objemné, že se kvůli nim málem nevešel do kočáru Dianin tatínek, hrabě John Spencer.

Podle tradice róba ukrývala dvě drobnosti, malou modrou stužku a zlatou podkovičku zdobenou diamanty, které měly dvojici přinést štěstí. Jak se však později ukázalo, ani talismany nedokázaly novomanželům zajistit radostný a naplněný vztah.

Charles nejdřív chodil s Dianinou sestrou

Princ Charles by si Dianu možná nikdy nevzal, kdyby se nemusel rychle ženit. Jakmile ale překročil třicítku, média na něj vyvíjela neuvěřitelný tlak, aby veřejnosti co nejdříve představil svou manželku. Bývalá přítelkyně Camilla se ale po jejich rozchodu provdala za brigádního generála Parkera Bowlese, a budoucí britský král se proto musel porozhlédnout jinde.

Ještě než Charles začal vybírat budoucí nevěstu, dostal přesné instrukce, co všechno by jeho nastávající měla splňovat. Do Buckinghamského paláce měl přivést mladou, nevinnou dívku z urozené rodiny, která k němu bude vzhlížet. Přesně to všechno Diana splňovala, a Charles se jí proto začal brzy dvořit. „Kromě urozeného původu byla Diana, což královský dvůr pokládal za nejdůležitější, pannou s vlastnostmi nezbytnými pro budoucí královnu," psalo se například v časopise Vanity Fair. Krátce předtím přitom Charles randil s její sestrou Sarah.

Ze svatby chtěli oba vycouvat

Později vyšlo najevo, že snoubenci se před svatbou potkali jen třináctkrát. Mezi dvojicí ale zcela určitě k ničemu nedošlo, protože při jejich setkáních byli vždycky přítomní další lidé. Není divu, že těsně před obřadem oba snoubenci cítili, že se ani pořádně neznají a přemýšleli, jak z manželství na poslední chvíli vycouvat. Zatímco Charles chtěl svatbu zrušit, Diana i přes svou mladickou naivitu tušila, že budoucí manžel nebere Camillu jen jako obyčejnou kamarádku.

Zděšená Diana se sice svěřila svým dvěma sestrám, které jí ale na rovinu řekly, že cesta zpátky už neexistuje. „Na jakýkoli krok zpět je pozdě. Tvoje tvář a jméno jsou už natištěné na vlaječkách, tričkách a hrníčcích,“ uvedly prý tehdy sestry bez obalu. Milenka Camilla pak dokonce byla v katedrále mezi svatebními hosty a Diana začala poprvé trpět bulimií. Nakonec se nechala slyšet, že svatba pro ni ve skutečnosti byla nejhorším dnem v životě.

Jako kdyby právě skončila válka

Princezna později přiznala, že během obřadu byla hodně nervózní a zřejmě i proto vyslovila špatně Charlesovo jméno. Televizní přenos sledovalo po celém světě 750 milionů lidí. Hospody a bary měly v celé Británii otevřeno od brzkých ranních hodin až pozdě do noci. Slavilo se, jako kdyby neměl přijít zítřek, a někteří Britové svatbu přirovnávali ke konci druhé světové války.

Poslouchat tě určitě nebudu

Není žádným velkým tajemstvím, že princezna Diana svým nekonvenčním přístupem polidštila královsku monarchii a změnila řadu nastolených pravidel. Začala s tím už při svatbě, kdy v rámci novomanželských slibů odmítla Charlesovi slíbit poslušnost. Porušila tak stoletou tradici a vytvořila precedens pro další nevěsty, úplně stejně pak postupovaly i Kate nebo Meghan, když si braly prince Williama a Harryho.

Během svatební hostiny, kterou platila královna Alžběta II., se podávaly luxusní pokrmy jako humří omáčka nebo masové delikatesy. K nim se pilo vzácné šampaňské Cuvée Dom Perignon 1961, což nebyl náhodně vybraný rok. Ročník totiž odpovídal datu narození nevěsty. Recepce přitom podle historičky Angely Cluttonové byla o poznání skromnější, než tomu bylo u přechozích královských svateb. „Menu bylo rozhodně jednodušší, a s méně chody, než bylo typické u dřívějších generací. Rozhodně to ukazovalo, že pár se rozhodl svatbu pojmout v modernějším duchu," řekla Cluttonová před několika lety pro Huffington Post.

Dort měl pět pater a vážil 100 kilo

Přesto tisíce svatebčanů během hostiny rozhodně nestrádalo. Cukráři například připravili sedmadvacet dortů, přičemž každý z nich byl trochu jiný. Oficiální svatební dort měl pět pater, měřil jeden a půl metru a vážil přes sto kilo. „Šlo o ovocný dort, který navrhl David Avery. Zdobily ho mimo jiné květiny, erb královské rodiny a iniciály páru," uvádí web Smithsonian Magazine. „Poslední zbylý plátek tohoto kulinářského skvostu byl vydražen v roce 2018 za 32.000 korun," napsal pak pro Blesk bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

Po několika letech manželství šel Charles za hlasem svého srdce a začal se znovu stýkat s dávnou přítelkyní Camillou. Diana propadla bulimii, pokusila se o sebevraždu a útěchu hledala v náručích mnoha milenců. Přesně rok po rozvodu královského páru pak došlo v pařížském tunelu k tragédii. Vůz, ve kterém jela princezna Diana a s tehdejším přítelem Dodi Al-Fayedem, ve vysoké rychlosti naboural do sloupu, a princezna několik hodin po převozu do nemocnice zemřela. Bylo jí pouhých šestatřicet let.

Podívejte se na svatbu Diany a prince Charlese. Vzali se 29. července 1981.

