Princezna Diana ho dostala k zásnubám: Ikonické auto se prodalo za šílenou sumu

Princ Charles jí ho dal jako zásnubní dar a princezna Diana v něm prožívala jedno z nejšťastnějších období svého života. Vůz Ford Escort Ghia se po letech prodal v aukci za horentní sumu.

Princezna Diana si během svého života prožila mnohé. A přestože se častokrát hovoří hlavně o trápení, které jí způsobovalo manželství s princem Charlesem, byly pochopitelně i chvíle, kdy se cítila nesmírně šťastná. Například právě v době, kdy se s princem seznámila a on ji následně požádal o ruku. Jako zásnubní dar od něj v roce 1981 obdržela automobil Ford Escort Ghia, na jehož kapotě se nacházela malá stříbrná žába, která byla kopií dárku, jež Diana obdržela od své sestry. Žába měla podle webu CNN symbolizovat pohádkový příběh o nádherné dívce, jejíž polibek promění žabáka v prince.

Prodej předčil očekávání

Lady D vůz řídila až do srpna 1982, než jej vyměnila za jiné auto. V posledních dvaceti letech byla majitelkou vozu neznámá žena, která byla velkou obdivovatelkou princezny Diany. Vlastnictví vozidla tajila dokonce před svými přáteli a na cesty s ním vyrážela jen výjimečně. Auto tak v den prodeje mělo najeto jen zhruba 130 tisíc kilometrů. Ford byl vydražen v aukci za 52 tisíc liber (cca 2 miliony korun), přičemž odhadovaná cena byla „pouhých” 30 tisíc liber. Automobil se prodal s původní registrační značkou, lakováním i rádiem.

„Ford byl princezniným osobním vozidlem v počáteční a nejšťastnější fázi jejího vztahu s princem z Walesu a existuje mnoho fotografií, na kterých princezna auto řídí, či z něj dokonce sleduje prince, jak hraje polo,” bylo uvedeno v popisku aukce.

Oslavila by 60. narozeniny

Princezna Diana tragicky zemřela při autonehodě v roce 1997. V letošním roce by 1. července oslavila své 60. narozeniny, což je příležitost, při které má být ve Velké Británii odhalena její nová socha. A kdo jiný by ji měl světu představit než její dva synové princ Harry a princ William.

Mladší z bratrů by se měl kvůli události na pár dní vrátit do Anglie, což je moment, na který mnoho lidí netrpělivě čeká. Spoléhá se totiž na to, že shledání bratrů by mohlo zlepšit jejich velmi nahnuté vztahy, jež utrpěly v posledních několika měsících drsné rány.

Ford princezny Diany koupilo neupřesněné muzeum v jižní Africe

Zdroj: Youtube