Uprostřed jezera, obklopena stromy. Poslední místo odpočinku princezny Diany

Tělo princezny Diany neleží ve společné hrobce královské rodiny. Najdete ho na malém ostrůvku uprostřed jezera The Oval v Althorpu. Rodinné sídlo je cílem mnoha turistů, kteří se přímo na ostrov nepodívají. Přesto byla její hrobka čtyřikrát málem vykradena.

O vykradačích hrobek se rozmluvil její bratr Charles Spencer, který má poslední místo odpočinku své sestry na starost. Ti se snažili vykrást nejen vše, co s ní bylo pochováno, ale měli v plánu ukrást i její pozůstatky, svaté relikvie, které by prodali na černém trhu. Ti méně bláhoví toužili pouze vyfotografovat její rakev a fotky pak prodat médiím za tučný honorář.



Tělo bývalé manželky prince Charlese mělo původně spočinout v rodinné hrobce. Právě obavy z proudících davů turistů donutili rodinu změnit plány a její tělo uložili v hrobce uprostřed ostrova na jezeře The Oval, kam se obyčejný člověk nedostane. Kolem jezera bylo vysázeno 36 stromů, každý za jeden rok Dianina života, hrobku pak stráží čtyři černé labutě. Fotografie naleznete v naší galerii.